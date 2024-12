Fattori di rischio del tumore

Sono diversi i virus noti per causare il tumore nell’uomo e si sospetta che molti altri possano farlo. Il papillomavirus umano (human papillomavirus, HPV), responsabile delle verruche genitali, è una delle principali cause di tumore alla cervice e tumore vulvare nelle donne e di tumore del pene e dell’ano negli uomini. L’HPV causa anche alcuni tipi di tumore della bocca e della gola. I virus dell’epatite B o C possono causare il carcinoma epatico. Alcuni retrovirus umani, come l’HIV causano linfomi e altri tumori del sistema emopoietico. Alcuni virus provocano tumori in alcuni Paesi, ma non in altri. Per esempio, il virus di Epstein-Barr causa il linfoma di Burkitt (un tipo di tumore) in Africa e tumori del naso e della faringe in Asia.

Anche alcuni batteri possono provocare il tumore. L’Helicobacter pylori, che causa ulcere dello stomaco, può aumentare il rischio di tumore dello stomaco e di linfomi.

Alcuni parassiti possono provocare il tumore. L’infezione da schistosoma haematobium può causare infiammazione cronica e cicatrici della vescica, che possono portare allo sviluppo del tumore. Un altro tipo di parassita, il Clonorchis sinensis, è stato associato al carcinoma del pancreas e dei dotti biliari.