Esame di campioni di feci, urina o talvolta di tessuto prelevato dall’intestino o dalla vescica

A volte esami del sangue

Il medico sospetta la schistosomiasi nelle persone residenti o provenienti (viaggiatori o emigranti) da aree endemiche della schistosomiasi che riferiscono i sintomi tipici e hanno nuotato o camminato in acque dolci.

Il medico può confermare la diagnosi di schistosomiasi esaminando i campioni di feci o urina alla ricerca delle uova. Di solito, sono necessari diversi campioni. Se nelle feci o nell’urina non vengono riscontrate uova, ma la sintomatologia e le circostanze suggeriscono la schistosomiasi, il medico talora preleva un campione di tessuto dall’intestino o dalla vescica per esaminarlo al microscopio alla ricerca delle uova. Nelle fasi iniziali dell’infestazione, ovvero subito dopo la penetrazione dei parassiti nella cute o nel corso della schistosomiasi acuta (febbre di Katayama), non è possibile osservare le uova nelle feci o nell’urina.

Per stabilire se una persona ha contratto un’infestazione da Schistosoma mansoni o da altra specie, si possono eseguire analisi del sangue; tuttavia, questi test non indicano la gravità dell’infestazione, da quanto tempo è stata contratta né se siano o meno presenti vermi adulti vivi. Per le persone non residenti in aree endemiche, si devono eseguire esami del sangue da 6 a 8 settimane dopo l’ultima esposizione all’acqua dolce in zone in cui la schistosomiasi è presente. Nella febbre di Katayama, il numero di eosinofili, un tipo di globuli bianchi, nel sangue è spesso aumentato.

Dopo la diagnosi, per valutare la gravità della schistosomiasi nelle vie urinarie o nel fegato viene frequentemente utilizzata l’ecografia. In alternativa, si può effettuare la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica per immagini (RMI).