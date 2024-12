Durante la perimenopausa, i sintomi possono essere lievi, moderati o gravi oppure totalmente assenti. I sintomi possono durare da sei mesi a circa dieci anni, a volte di più.

A volte i sintomi che si ritiene siano dovuti alla menopausa possono essere causati da altri problemi medici. In presenza di sintomi la cui tempistica non è in linea con la menopausa oppure se i sintomi non migliorano con le misure utilizzate per alleviarli, la donna deve discutere altre possibili cause con un professionista sanitario.

Il primo sintomo è rappresentato dall’irregolarità mestruale. I cicli possono essere più o meno frequenti, ma senza uno schema preciso e possono essere più o meno lunghi e più o meno abbondanti. Possono scomparire per mesi e, in seguito, ripresentarsi con regolarità. In alcune donne il ciclo è regolare fino alla menopausa.

Le vampate di calore interessano dal 75 all’85% delle donne e di solito compaiono prima dell’interruzione del ciclo. Durano in media circa 7,5 anni, ma anche più di 10 anni. La ricerca indica che, in media, le donne di colore soffrono di vampate di calore più frequentemente e per un periodo di tempo più lungo rispetto alle donne asiatiche, ispaniche o caucasiche. In genere, l’intensità e la frequenza delle vampate di calore diminuiscono con il passare del tempo.

La causa delle vampate di calore non è nota, ma interessa un riassetto del termostato del cervello (l’ipotalamo), che controlla la temperatura corporea. Di conseguenza, anche piccoli aumenti della temperatura possono far sentire caldo. Queste possono essere correlate a fluttuazioni dei livelli ormonali.

Durante la vampate di calore i vasi sanguigni localizzati in prossimità della superficie cutanea si allargano (dilatano). Di conseguenza, il flusso sanguigno aumenta, con arrossamento e surriscaldamento (vampata) della pelle, soprattutto della testa e del collo. Le donne avvertono calore o caldo e la sudorazione aumenta. Le vampate di calore talvolta prendono questo nome perché il viso può diventare rosso.

Durano da 30 secondi a cinque minuti e possono essere seguite da brividi. Le vampate di calore che si verificano di notte vengono definite sudorazioni notturne.

Intorno al periodo della perimenopausa o della menopausa possono insorgere altri sintomi. I cambiamenti nei livelli ormonali che si verificano in questo periodo possono contribuire a:

Sensibilità mammaria

Variabilità dell’umore

Peggioramento delle emicranie che compaiono appena prima, durante o dopo i cicli mestruali (emicranie mestruali)

Possono comparire anche depressione, irritabilità, ansia, nervosismo, disturbi del sonno (compresa l’insonnia), perdita di concentrazione, cefalea e affaticamento. Molte donne lamentano questi sintomi durante la perimenopausa. Sebbene questi sintomi possano essere correlati ad altri fattori (come l’invecchiamento stesso o un disturbo), sono spesso peggiorati dalle fluttuazioni ormonali e dalla riduzione degli estrogeni durante la perimenopausa.

La sudorazione notturna può disturbare il sonno, causando stanchezza, irritabilità, perdita di concentrazione e cambiamenti d’umore. I questi casi, i sintomi possono essere associati indirettamente alla menopausa (attraverso le sudorazioni notturne). Tuttavia, durante la menopausa i disturbi del sonno sono comuni anche tra le donne che non hanno vampate. Gli stress della mezza età (problemi con gli adolescenti, preoccupazioni sull’invecchiamento, cura dei genitori anziani e cambiamenti nel rapporto coniugale) possono favorire i disturbi del sonno. Pertanto, la correlazione fra affaticamento, irritabilità, perdita di concentrazione e cambiamenti d’umore sembra meno chiara.