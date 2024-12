Leucemia mieloide acuta (LMA)

I soggetti che non hanno risposto al trattamento e quelli più giovani in fase di remissione, ma con un’elevata probabilità di recidiva (identificabili in genere per la presenza di alcune anomalie cromosomiche), possono essere sottoposti a una chemioterapia ad alte dosi seguita da un trapianto di cellule staminali.

In caso di recidiva, nei soggetti che non possono essere sottoposti a trapianto di cellule staminali, l’ulteriore somministrazione della chemioterapia risulta meno efficace e scarsamente tollerata. Un ciclo aggiuntivo di chemioterapia è più efficace nei soggetti più giovani e in quelli nei quali la remissione iniziale si è protratta per più di 1 anno. I fattori da prendere in considerazione per valutare la possibilità di somministrare un’ulteriore chemioterapia intensiva ai soggetti con LMA recidiva sono molti.