Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;

Il mesotelioma è un tumore raro del mesotelio, la membrana sottile e trasparente che riveste la pleura e ricopre e riveste l’interno della parete toracica e dell’addome.

I sintomi più comuni sono dolore toracico persistente e respiro affannoso.

Per formulare la diagnosi di mesotelioma si ricorre alla TC toracica e alla biopsia pleurica.

Il trattamento del mesotelioma prevede l’intervento chirurgico, la chemioterapia e/o la radioterapia.

(Vedere anche Panoramica sui disturbi correlati all’amianto e Panoramica sulle pneumopatie ambientali e professionali.)

Il termine mesotelioma (talvolta chiamato mesotelioma maligno) si riferisce a un tumore primario del mesotelio. Il mesotelioma è quasi sempre causato dall’esposizione all’amianto. L’amianto è una famiglia di silicati naturali (minerali) le cui proprietà strutturali e resistenti al calore sono utili per i materiali edili e navali, nei freni automobilistici e in alcuni tessuti.

Il rischio di mesotelioma dipende dal livello di esposizione all’amianto. Tuttavia, sono noti casi verificatisi a bassi livelli di esposizione. I mesoteliomi di solito si sviluppano circa 30-50 anni dopo l’esposizione. Il rischio è indipendente dal fatto che il soggetto abbia un’anamnesi di tabagismo.

Oltre all’esposizione professionale, il mesotelioma può verificarsi in seguito all’esposizione para-occupazionale (o domiciliare) all’amianto. Gli asbesti si riscontrano in basse concentrazioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno, ma tale basso livello di esposizione ambientale non contribuisce in modo significativo alla malattia.

Sapevate che...

Sintomi del mesotelioma Dolore toracico persistente e respiro affannoso sono i sintomi più frequenti del mesotelioma. Se il mesotelioma si diffonde alla parete toracica o alle strutture adiacenti nel torace, il soggetto può avvertire forte dolore, raucedine, difficoltà di deglutizione o gonfiore addominale.

Diagnosi del mesotelioma Anamnesi di esposizione all’amianto

Diagnostica per immagini (radiografia o tomografia computerizzata) del torace

Analisi del liquido pleurico o biopsia pleurica La diagnosi di mesotelioma può essere difficoltosa per i medici. La diagnostica per immagini del torace è fondamentale. Di solito, viene analizzato un campione di liquido della cavità pleurica (citologia del liquido pleurico) e viene esaminato un campione di tessuto pleurico (biopsia pleurica) per cercare le alterazioni caratteristiche dovute al mesotelioma. Lo screening per il mesotelioma, che consiste in esami su soggetti esposti all’amianto che non presentano evidenze di mesotelioma, non è raccomandato.

Trattamento del mesotelioma Cure di supporto

Chemioterapia e immunoterapia L’obiettivo principale del trattamento è l’assistenza di supporto e il sollievo del dolore e della dispnea. L’asportazione del liquido in eccesso tra gli strati della pleura può migliorare i sintomi e la qualità della vita. I medici possono prendere in considerazione l’intervento chirurgico nei soggetti con malattia allo stadio iniziale. Nella malattia più avanzata, l’intervento chirurgico è stato utilizzato per la riduzione della massa tumorale o il tentativo di rimuovere tutta la malattia visibile. La radioterapia può essere utilizzata per ridurre la massa tumorale e come misura palliativa per alleviare i sintomi. La chemioterapia ha dimostrato un beneficio limitato, con scarso impatto sulla sopravvivenza a lungo termine. L’immunoterapia (ad esempio, l’uso di inibitori del checkpoint come tremelimumab, pembrolizumab, nivolumab, o ipilimumab), da sola o in combinazione con la chemioterapia, si è dimostrata alquanto promettente nel rallentare la progressione e migliorare la sopravvivenza a breve termine, ma ha avuto un impatto limitato sulla sopravvivenza a lungo termine.

Prognosi del mesotelioma La prognosi rimane infausta nonostante i nuovi approcci terapeutici, come l’immunoterapia. La maggior parte delle persone vive appena altri 6-18 mesi dopo la diagnosi di mesotelioma.