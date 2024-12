Panoramica sul cancro della pelle

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Il cancro della pelle è il tipo di tumore più comune; può colpire soggetti con qualsiasi tonalità di pelle. I soggetti con pelle chiara sono particolarmente predisposti allo sviluppo della maggior parte delle forme di cancro della pelle, perché producono meno melanina. La melanina, il pigmento protettivo presente nello strato esterno della pelle (epidermide), aiuta a proteggere la cute dai danni causati dalla luce ultravioletta (UV). Tuttavia, il cancro della pelle può svilupparsi anche nei soggetti con pelle scura e in soggetti che non hanno avuto un’esposizione al sole significativa della pelle.

Il cancro della pelle è più comune tra le persone che trascorrono molto tempo all’aperto per lavoro o nel tempo libero. Si osserva in qualsiasi punto del corpo, ma viene diagnosticato più comunemente nelle zone esposte spesso al sole, come la testa e il collo.

Il cancro della pelle può anche svilupparsi anni dopo la radioterapia o l’esposizione a sostanze cancerogene (per esempio, l’ingestione di arsenico).

Nel 2012, negli Stati Uniti sono stati diagnosticati oltre 5,4 milioni di nuovi casi di cancro della pelle non melanomatoso (come il tumore cutaneo basocellulare e il tumore cutaneo a cellule squamose).

I tre tipi più comuni di cancro della pelle sono

Questi tre tipi sono causati, almeno in parte, dall’esposizione solare a lungo termine.

I tipi meno diffusi di cancro della pelle sono

Il carcinoma a cellule squamose in situ (in precedenza chiamato malattia di Bowen) e potenzialmente i cheratoacantomi sono delle forme di carcinoma a cellule squamose.

Molti tumori della pelle sono curabili, soprattutto se il trattamento avviene a uno stadio iniziale. Inizialmente, il cancro della pelle non provoca alcun sintomo. Pertanto, è consigliabile far esaminare da uno specialista qualsiasi neoformazione cutanea che si ingrandisca o persista per diverse settimane.

Cancro della cute Video

Trattamento del cancro della pelle Il trattamento utilizzato per la maggior parte delle forme di cancro della pelle è l’asportazione chirurgica. In genere, la cicatrice lasciata dall’intervento chirurgico dipende dalle dimensioni del tumore originale che, se diagnosticato precocemente, può essere piccolo. Oltre all’asportazione chirurgica, i tumori della pelle molto piccoli o molto sottili possono essere trattati con creme medicate, azoto liquido o tecniche interventistiche come il raschiamento o curettage (il tessuto tumorale viene raschiato via). Un tumore più esteso o più invasivo può rendere necessaria l’asportazione di una quantità significativa di pelle, che potrebbe dover essere sostituita con un innesto o un lembo cutaneo. Nel caso dell’innesto cutaneo, un frammento di cute viene rimosso da un’altra area del corpo del soggetto, solitamente dove la cute è meno aderente. Il frammento di pelle viene cucito sull’area in cui il cancro è stato rimosso. Nel caso del lembo cutaneo, il medico trasferisce la cute da un’area adiacente per sostituire l’area in cui il cancro era stato rimosso. Con il lembo, a differenza dell’innesto, la pelle trasferita non viene tagliata e liberata completamente, quindi dispone ancora del proprio apporto di sangue. Inoltre, il lembo è solitamente più spesso dell’innesto. I tumori della pelle che si sono diffusi ad altre parti dell’organismo o che sono troppo grandi per l’asportazione chirurgica possono richiedere forme aggiuntive di trattamento, come radioterapia o chemioterapia.

Prevenzione del cancro della pelle Poiché molti tipi di cancro della pelle sembrano essere associati all’esposizione ai raggi UV, i medici raccomandano una serie di misure per limitarla, fin dalla prima infanzia. Evitare il sole: ad esempio, ricercare l’ombra, minimizzare le attività all’aperto da svolgere tra le 10 e le 16 (quando i raggi del sole sono particolarmente forti) ed evitare di esporsi al sole e di usare i lettini abbronzanti

Indossare indumenti protettivi: ad esempio, camice a maniche lunghe, pantaloni e cappelli dalle falde larghe

Utilizzare filtri solari: dotati di un fattore di protezione solare (FPS) di almeno 30 con protezione UVA e UVB usati in base alle indicazioni e riapplicati ogni 2 ore e dopo il nuoto o dopo aver sudato, ma non impiegati per prolungare l’esposizione al sole Sapevate che... I medici non sanno se queste misure di protezione solare riducano le probabilità di sviluppare o di morire di melanoma. Tuttavia, la protezione solare riduce il rischio di sviluppare il carcinoma basocellulare e il carcinoma a cellule squamose. L’uso di lampade abbronzanti, in particolare in giovane età, sembra aumentare il rischio di melanoma. Screening per il cancro della pelle È necessario controllare regolarmente la propria pelle e rivolgersi a un medico se si notano segni cutanei insoliti o cambiati. Può essere opportuno sottoporsi a un esame annuale della pelle da parte di un medico nei seguenti casi Assunzione di farmaci che indeboliscono il sistema immunitario (immunosoppressori)

Anamnesi personale o forte anamnesi familiare di cancro della pelle

Nota sensibilità aumentata al cancro della pelle a causa di specifiche mutazioni genetiche o di esposizioni ambientali (come l’esposizione a radiazioni ionizzanti)