Panoramica sui tumori della bocca, del naso e della gola

Intervento chirurgico e/o radioterapia

Talvolta chemioterapia

Trattamento palliativo

Il trattamento dei tumori della bocca, del naso e della gola comporta solitamente trattamento chirurgico e/o radioterapia. La chemioterapia in genere non è la prima forma di trattamento, sebbene a volte venga aggiunta ad altri trattamenti. Dati i tanti fattori da considerare nella scelta del trattamento corretto, il piano terapeutico del paziente nasce dalla collaborazione di un team di specialisti.

Salvo per i tumori trattati facilmente, è essenziale adottare misure per gestire il dolore e la qualità della vita del paziente (il cosiddetto trattamento palliativo). Gli specialisti del dolore e delle cure palliative sviluppano piani per gestire il dolore, la difficoltà a mangiare, il soffocamento a causa di secrezioni e altri sintomi fastidiosi. Il trattamento palliativo può includere anche chirurgia, radioterapia o chemioterapia. Per esempio, se un tumore provoca dolore ma non può essere rimosso chirurgicamente, la radioterapia può ridurne le dimensioni, alleviando temporaneamente il dolore.