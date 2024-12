Rischi delle radiazioni nella diagnostica per immagini

Le donne in gravidanza devono essere consapevoli del fatto che le radiazioni provenienti da esami diagnostici presentano rischi per il feto. Le donne che necessitano di eseguire un esame di diagnostica per immagini devono informare il medico circa la propria gravidanza accertata o presunta. I medici inoltre tengono conto del fatto che la donna possa essere in gravidanza senza saperlo. Tuttavia, se necessario, le radiografie possono essere eseguite nelle donne in gravidanza. Durante gli esami diagnostici, l’esaminatore protegge il feto dall’esposizione alle radiazioni coprendo l’addome della donna con un grembiule di piombo.

Il rischio per il feto dipende dai seguenti fattori:

il momento della gravidanza in cui viene eseguito l’esame

quale parte del corpo della madre viene sottoposta a radiografia

Durante la gravidanza, il rischio maggiore si ha quando gli organi sono in formazione, tra la quinta e la decima settimana. In questo intervallo, le radiazioni possono provocare difetti congeniti. Nelle prime fasi della gravidanza, il problema più probabile è il rischio di un aborto spontaneo. Dopo la decima settimana, gli aborti spontanei e i difetti congeniti più significativi sono meno probabili.

Le radiografie di parti del corpo della madre lontane dal feto, come polsi e caviglie, espongono il feto a una minore quantità di radiazioni rispetto a parti più vicine, come la schiena. Inoltre, le radiografie di parti del corpo più piccole, come dita di mani e piedi, richiedono una minore quantità di energia radiante rispetto alle radiografie di parti del corpo più grandi, come la schiena e la pelvi. Per tale ragione, le radiografie che non coinvolgono l’addome presentano un rischio limitato, indipendentemente dal momento in cui sono eseguite, in particolare se accompagnate dall’uso di un grembiule di piombo indossato sopra l’utero. Quindi, se è necessario eseguire radiografie (per esempio, per valutare una frattura ossea), il possibile vantaggio di solito è superiore al possibile danno.