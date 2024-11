Panoramica sulle infezioni parassitarie

Trasmissione dei parassiti per via oro-fecale

La trasmissione oro-fecale è un modo comune di contrarre un’infestazione da parassiti. Fecale si riferisce alle feci mentre il prefisso “oro” si riferisce alla bocca e quindi all’ingestione. Si contrae un’infezione trasmessa per via oro-fecale quando in qualche modo si ingerisce qualcosa che è stato contaminato dalle feci di una persona o un animale, come un cane o un gatto, infetti. Molti parassiti invadono o vivono nell’apparato digerente degli esseri umani e di conseguenza i parassiti o le loro uova sono spesso presenti nelle feci umane.

Le persone infette spesso diffondono l’infezione quando non si lavano adeguatamente le mani dopo aver usato il bagno. Dato che le mani sono contaminate, tutto ciò che viene toccato in seguito può essere contaminato da parassiti (o da batteri o virus che causano disturbi del tratto digerente). Se una persona con le mani contaminate tocca del cibo in un ristorante, un negozio di alimentari o a casa propria, il cibo può venire contaminato. Quindi, chiunque consumi quel cibo può contrarre l’infezione.

L’ingestione non coinvolge necessariamente l’alimentazione. Per esempio, se una persona con le mani contaminate tocca un oggetto, come la porta di un gabinetto pubblico, la porta si può contaminare. Altre persone che tocchino la porta contaminata e quindi portino le dita alla bocca possono contrarre l’infezione per via oro-fecale.

Altri modi in cui l’infezione può essere diffusa per via oro-fecale sono: