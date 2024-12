Intervento chirurgico e chemioterapia

Talvolta radioterapia

(Vedere anche Principi della terapia antitumorale e Trattamento chirurgico del cancro.)

Le opzioni terapeutiche per il tumore di Wilms dipendono da dove viene trattato il bambino. In Nord America, i medici per prima cosa asportano il rene contenente il tumore e poi somministrano al bambino la chemioterapia. In Europa, prima si somministra al bambino la chemioterapia e poi si asporta il tumore. In entrambe le regioni, dopo il trattamento chirurgico tutti i bambini ricevono la chemioterapia (più comunemente actinomicina D e vincristina e talvolta doxorubicina) e alcuni bambini vengono sottoposti a radioterapia.

Raramente, alcuni bambini al di sotto dei 2 anni d’età con tumori di piccole dimensioni possono essere curati con la sola chirurgia.

Durante l’intervento chirurgico viene esaminato anche l’altro rene, per accertarsi che non sia presente un tumore.

In rari casi, il tumore è talmente grande da non poter essere asportato subito, oppure sono presenti tumori in entrambi i reni. In tal caso, il trattamento iniziale prevede chemioterapia e radioterapia per ridurre il o i tumori e asportarlo/i successivamente.

Se la diffusione del tumore è significativa, il bambino viene sottoposto anche a radioterapia.