Esame dell’occhio con uno strumento speciale mentre il bambino è sotto anestesia

Ecografia, tomografia computerizzata (TC) o risonanza magnetica per immagini (RMI) e talvolta tomografia a coerenza ottica

A volte scintigrafia ossea, analisi del midollo osseo e puntura lombare

Se un medico sospetta un retinoblastoma, il bambino viene sottoposto ad anestesia generale, in modo da sedarlo e consentire l’osservazione di entrambi gli occhi. Con una speciale lente dotata di lampadina (oftalmoscopia indiretta) si guarda attraverso il cristallino e l’iride sulla retina del bambino. Un anestetico generale è necessario perché i bambini piccoli non sarebbero in grado di collaborare durante il lungo e attento esame necessario per diagnosticare il retinoblastoma.

Il tumore può essere identificato anche tramite ecografia, TC o RMI degli occhi. Anche questi esami possono contribuire a stabilire l’eventuale presenza di metastasi cerebrali. La tomografia a coerenza ottica è un altro esame di diagnostica per immagini che talvolta viene eseguito.

I medici possono anche eseguire una rachicentesi (puntura lombare) per stabilire la presenza di cellule tumorali in un campione di liquido cerebrospinale. La presenza di cellule tumorali nel liquor è un’ulteriore evidenza di metastasi al cervello.

Poiché il tumore può espandersi alle ossa o al midollo osseo, nei bambini che presentano dolore osseo o altri sintomi si può eseguire una scintigrafia ossea e prelevare un campione di midollo osseo per l’esame.

I bambini con retinoblastoma dovrebbero essere visitati da un genetista ed essere sottoposti a esami genetici. Lo specialista può quindi informare e consigliare i genitori sull’eventuale rischio per altri familiari e se sia necessario eseguire altri esami. Generalmente, se i bambini hanno un gene del retinoblastoma ereditario, anche i genitori e i fratelli e sorelle dovrebbero essere sottoposti ad analisi per il gene mutato. I fratelli con il gene mutato devono sottoporsi a un esame oculare per il retinoblastoma a intervalli determinati in base all’età e al rischio di sviluppare il tumore.

Se gli esami genetici non sono disponibili, tutti i bambini che hanno un genitore o un fratello che ha avuto un retinoblastoma devono essere sottoposti agli stessi esami oculari regolari. Anche i familiari adulti di un bambino con retinoblastoma devono sottoporsi all’esame oculare. Nonostante gli adulti non possano sviluppare un retinoblastoma, il gene che lo causa può causare anche un tumore oculare non canceroso (benigno) noto come retinocitoma.