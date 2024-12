Tumore dell’utero

Il trattamento con isterectomia, chemioterapia e/o radioterapia di solito rende impossibile per le donne iniziare una gravidanza o portarla a termine. Tuttavia, se la possibilità di avere figli è importante per la donna, deve discuterne con il proprio medico e ottenere quante più informazioni possibile su come il trattamento influisce sulla fertilità e se è idonea a trattamenti che non precludono del tutto una futura gravidanza.

Se il tumore dell’endometrio è a uno stadio molto iniziale, si può talvolta propendere per un trattamento che preserva la fertilità. Viene eseguita una risonanza magnetica per immagini (RMI) per stabilire se il tumore si sia diffuso e si consulta uno specialista della fertilità.

I trattamenti per la preservazione della fertilità includono

L’uso di un progestinico (un farmaco sintetico simile all’ormone progesterone) per ridurre le dimensioni del tumore invece dell’isterectomia

Talvolta, isterectomia senza asportazione delle ovaie

Il progestinico può essere assunto per via orale o somministrato attraverso un dispositivo intrauterino (IUD) che rilascia un progestinico (levonorgestrel)

Quando si esegue un’isterectomia, il ciclo mestruale si interrompe perché l’utero è stato asportato. Se tuttavia le ovaie non vengono asportate e le donne sono in pre-menopausa, l’isterectomia non causa la menopausa perché le ovaie continuano a produrre ormoni. Inoltre, se le ovaie non vengono rimosse la donna può usare i propri ovuli (e trattamenti di fertilità avanzati, inclusa la maternità surrogata) per avere figli.

Quando le ovaie vengono rimosse possono comparire sintomi della menopausa come vampate di calore e secchezza vaginale. Se diventano fastidiosi, ormoni come gli estrogeni, un progestinico o entrambi possono alleviarli.