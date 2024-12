Tumore della vescica

Asportazione durante la cistoscopia

Immunoterapia intravescicale o chemioterapia (per tumori superficiali o di superficie)

Asportazione parziale o totale della vescica, radioterapia, chemioterapia o immunoterapia (per tumori più profondi e invasivi)

I tumori presenti unicamente sulla superficie interna della vescica possono essere asportati completamente durante la cistoscopia. Nuovi tumori, tuttavia, si sviluppano successivamente all’interno della vescica. Il medico, dopo la rimozione completa del tumore, può essere in grado di prevenire la recidiva di questi tumori somministrando ripetutamente nella vescica il bacillo di Calmette-Guérin (BCG, una sostanza che stimola il sistema immunitario dell’organismo) oppure farmaci antitumorali (come gemcitabina, docetaxel o mitomicina C o nadofaragene firadenoec-vncg).

I tumori, sviluppatisi all’interno della vescica non possono essere completamente asportati mediante cistoscopia. Di solito vengono trattati con l’asportazione totale o parziale della vescica (cistectomia). Prima dell’asportazione della vescica, viene in genere somministrata chemioterapia in quanto è stato dimostrato che ciò migliora la sopravvivenza rispetto alla sola cistectomia. In casi selezionati, per curare il tumore viene utilizzata la radioterapia, da sola o combinata con la chemioterapia.

Se è necessario asportare l’intera vescica, il medico deve ricostruire una via per il deflusso dell’urina. Di norma si ricorre all’apertura di una via alternativa per l’urina (stomia) nella parete addominale, attraverso un canale creato con tessuto intestinale (ansa o condotto ileale). L’urina viene raccolta in un sacchetto esterno.

Condotto ileale (urostomia) Video

Vengono utilizzate sempre più spesso delle tecniche alternative per la deviazione delle urine, che risultano più adatte per molte persone. Queste tecniche possono essere classificate in due categorie: neovesciche ortotopiche e derivazioni urinarie continenti. In entrambe, viene costruito un serbatoio interno per l’urina utilizzando l’intestino.

Nel caso di una neovescica ortotopica, il serbatoio viene collegato all’uretra. Il soggetto impara a svuotare tale serbatoio rilasciando i muscoli del pavimento pelvico e aumentando la pressione all’interno dell’addome, in modo che l’urina passi attraverso l’uretra praticamente come farebbe naturalmente. La maggior parte dei soggetti sono continenti durante il giorno, ma possono manifestare incontinenza durante la notte.

Nella derivazione urinaria continente, il serbatoio viene collegato a uno stoma all’interno della parete addominale. Non è richiesto l’uso di un sacchetto collettore, poiché l’urina rimane nel serbatoio finché il soggetto non lo svuota a intervalli regolari durante il giorno mediante l’inserimento di un catetere attraverso lo stoma. Il più diffuso è noto come tasca di tipo Indiana ed è fatto con una porzione del colon.

Un tumore che si è diffuso oltre la vescica, fino ai linfonodi o ad altri organi, viene trattato con la chemioterapia. Varie combinazioni diverse di farmaci sono attive contro questo tipo di tumore, specie quando la diffusione è confinata ai linfonodi. La cistectomia o la radioterapia, compresa la radioterapia a fasci esterni, può essere proposta ai soggetti che rispondono bene alla chemioterapia. Tuttavia, una percentuale relativamente limitata di soggetti guarisce. Per coloro che non guariscono, gli sforzi sono volti a ridurre il dolore (vedere Sintomi durante una malattia terminale) e le problematiche proprie dei malati terminali.