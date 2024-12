Tumore renale

Tomografia computerizzata o risonanza magnetica per immagini

Talvolta intervento chirurgico

La maggior parte dei tumori renali viene scoperta per caso eseguendo un esame di diagnostica per immagini come la tomografia computerizzata (TC) o l’ecografia per indagare un altro problema, come l’ipertensione arteriosa. Se il medico sospetta la presenza di un tumore del rene in base ai sintomi riferiti dal soggetto, vengono effettuate TC o risonanza magnetica per immagini (RMI) per confermare la diagnosi. Inizialmente, è possibile che vengano impiegate anche l’ecografia o l’urografia endovenosa, ma la conferma della diagnosi avviene mediante TC o RMI.

Dopo la diagnosi possono essere effettuati altri esami di diagnostica per immagini (ad esempio radiografia del torace, scintigrafia ossea o TC del torace) assieme a esami del sangue per stabilire se e dove si è diffuso il tumore. Talvolta, tuttavia, un tumore di recente diffusione (metastatico) non può essere rilevato. Occasionalmente può essere necessario un intervento chirurgico per confermare la diagnosi. Raramente, i medici raccomandano una biopsia della massa presente nel rene o in altre zone del corpo che si sospetta siano interessate dalle metastasi per confermare la diagnosi.