Panoramica sui tumori epatici

I tumori epatici possono essere non cancerosi (benigni) o cancerosi (maligni).

I tumori epatici maligni vengono classificati come primari (di origine epatica) o metastatici (se originano da altre sedi). La maggior parte dei tumori epatici è metastatica. I tumori spesso si diffondono al fegato perché quando le cellule tumorali si distaccano da altre sedi del corpo, spesso entrano nel circolo sanguigno e arrivano al fegato, dove la maggior parte del sangue proveniente dal resto del corpo viene filtrata.

I tumori epatici benigni sono relativamente frequenti e di solito sono asintomatici. Tuttavia, in rari casi, questi tumori causano un fastidio localizzato al quadrante superiore destro dell’addome, un ingrossamento del fegato o sanguinamento nella cavità addominale. I tumori epatici benigni comprendono

La maggior parte dei tumori benigni viene rilevata soltanto quando un soggetto si sottopone a esami di diagnostica per immagini, come l’ecografia, la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica per immagini (RMI), per un altro motivo. Generalmente, la funzionalità epatica è normale anche in presenza di un tumore benigno, perciò i risultati degli esami del sangue per valutare il fegato sono solitamente nella norma. Il trattamento potrebbe o meno essere necessario.

Sapevate che...

Esame di laboratorio Test della funzionalità epatica

Cisti Talvolta nel fegato possono svilupparsi una o più sacche (cisti) piene di liquido. La maggior parte di esse non causa sintomi né determina problemi di salute e vengono rilevate accidentalmente mediante esami di diagnostica per immagini. Talvolta, se le cisti sono molto grandi, possono comprimere altri organi e/o causare dolore. In questi casi, si può drenare la cisti attraverso la cute, con o senza incisione chirurgica. Tuttavia, spesso le cisti si riformano. Se la cisti si riforma e compromette la qualità della vita o causa altri problemi significativi, i medici possono raccomandare un trapianto di fegato. Tuttavia, si verifica di rado. Ed è raro nascere con molte cisti epatiche (un disturbo chiamato malattia policistica del fegato). Generalmente, queste persone presentano cisti anche in altri organi, come i reni (un disturbo denominato malattia renale policistica). Il fegato risulta ingrossato, ma generalmente mantiene una buona funzionalità.