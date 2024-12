Violenza domestica

L’abuso psicologico è molto comune. Può iniziare prima o avvenire contemporaneamente all’abuso fisico o sessuale. Questa forma di violenza comprende qualsiasi comportamento non fisico che indebolisca o sminuisca la vittima, oppure che permetta a chi compie tale violenza di controllare la vittima. L’abuso psicologico può comprendere

linguaggio abusivo

isolamento sociale

controllo finanziario

Spesso, l’aggressore si esprime in modo da avvilire, degradare, umiliare, intimorire o minacciare la vittima in pubblico e in privato. L’abuso emotivo può far sì che la vittima inizi a mettere in discussione i propri sentimenti, i propri istinti e la propria sanità mentale (chiamato “gaslighting”) e può far sentire la vittima colpevole o responsabile del rapporto abusivo. L’aggressore può anche umiliare la vittima per le sue prestazioni sessuali, il suo aspetto fisico o entrambi.

Può cercare di isolarla in modo parziale o totale, tenendo sotto controllo il contatto con amici, parenti e altre persone. Tale controllo implica il divieto di avere contatti con altri, diretti o per iscritto, telefono, e-mail, tramite messaggini o social media. L’aggressore può usare la gelosia per giustificare il suo comportamento e può convincere la vittima che familiari e amici non possono o non vogliono aiutarla, isolandola ulteriormente.

L’aggressore può utilizzare i figli della vittima come tattica per l’abuso psicologico. Alcuni esempi includono l’uso dei bambini come modo per rimanere nella vita della vittima o intimidire/molestare la vittima. Gli aggressori potrebbero anche cercare di far rivoltare i bambini contro la vittima o utilizzarli per convincerla a continuare il rapporto.

Inoltre, spesso trattiene il denaro per controllare la vittima, che, di conseguenza, dipende economicamente (in parte o del tutto) dall’aggressore. Il controllo viene mantenuto impedendo alla vittima di svolgere un’attività lavorativa, omettendo di fornire informazioni sulla situazione finanziaria e impossessandosi del denaro di lei.

L’aggressore può anche impedire alla vittima di ottenere cure mediche.