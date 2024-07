Poiché i neonati prematuri hanno avuto meno tempo per crescere nel grembo materno, i loro organi non sono completamente sviluppati

I neonati molto prematuri possono dover essere tenuti in un’incubatrice per mantenere la temperatura corporea, essere collegati a un ventilatore per favorire la respirazione ed essere alimentati attraverso un sondino nasogastrico

I neonati prematuri rimangono in ospedale finché non riescono ad alimentarsi normalmente, non aumentano di peso e non hanno più bisogno di un’incubatrice