Infezioni durante la gravidanza

La maggior parte delle comuni infezioni che si sviluppano durante la gravidanza, come quelle delle vie urinarie e dell’apparato respiratorio, non causano problemi gravi. Tuttavia, alcune infezioni possono essere trasmesse al feto prima o durante il parto e possono danneggiarlo (per esempio causare sordità) o causare un aborto spontaneo, morte in utero o un parto prematuro.

Le infezioni non sessualmente trasmesse che possono causare problemi includono:

L’infezione da clamidia può provocare la rottura prematura delle membrane o travaglio pretermine, oltre a infezione oculare (congiuntivite) nel neonato.

Anche la gonorrea può causare congiuntivite nei neonati.

La sifilide può essere trasmessa al feto attraverso la placenta, La sifilide del feto può causare gravi difetti congeniti, aborto spontaneo o problemi nel neonato. Le donne in gravidanza vengono sottoposte al test della sifilide all’inizio della gravidanza. Di solito, il trattamento della sifilide durante la gravidanza cura sia la madre sia il feto.

L’infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV) viene trasmessa al feto in circa un quarto delle gravidanze, se una donna con l’infezione non viene trattata. Le donne con infezione da HIV devono assumere farmaci antiretrovirali, particolarmente importanti durante la gravidanza. Per alcune donne con infezione da HIV, il parto cesareo, programmato in precedenza, può ulteriormente ridurre il rischio di trasmissione dell’HIV al bambino.

L’herpes genitale può essere trasmesso ai neonati durante il parto naturale. I neonati con infezione da herpes possono sviluppare una forma di infezione del cervello, potenzialmente letale, chiamata encefalite erpetica. L’infezione da herpes nei neonati può danneggiare anche gli organi interni e provocare convulsioni, ulcere della cute e della bocca, danno permanente al cervello o addirittura la morte. Se le donne hanno un’anamnesi pregressa di herpes genitale, devono assumere farmaci nelle ultime fasi della gravidanza per prevenire l’herpes attivo al momento del parto. Se le donne presentano sintomi di herpes o sviluppano ulcere da herpes nelle fasi avanzate della gravidanza, la zona vulvovaginale deve essere sottoposta a esami per l’herpes. Se viene confermata un’infezione attiva, alle donne viene solitamente consigliato di partorire con il parto cesareo.

L’infezione da virus Zika in una donna in gravidanza può determinare una testa piccola (microcefalia) del neonato. Le dimensioni della testa sono ridotte perché il cervello non si sviluppa in modo normale. L’infezione da virus Zika può provocare anche anomalie oculari del neonato. Il virus Zika viene diffuso dalle zanzare, ma può essere trasmesso anche attraverso i rapporti sessuali, mediante le trasfusioni di sangue e da una donna incinta al bambino prima del parto o durante lo stesso.

Altre infezioni che possono causare problemi includono:

L’epatite può essere trasmessa sessualmente, ma viene spesso trasmessa in altri modi. Pertanto, non è comunemente ritenuta un’infezione sessualmente trasmessa. L’epatite nelle donne in gravidanza può aumentare il rischio di parto pretermine. Può anche essere trasmessa dalla madre al neonato durante il parto, con conseguenti problemi.