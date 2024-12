Sviluppo infantile

Il pianto è un mezzo di comunicazione primario del bambino. I bambini piangono perché hanno fame, sono a disagio o non stanno bene e per molti altri motivi non sempre evidenti. Di solito i bambini piangono 3 ore al giorno, a 6 settimane di vita, per passare a un’ora al giorno, entro i 3 mesi. Generalmente, i genitori nutrono il bambino che piange, cambiano il pannolino e cercano di capire il motivo del dolore o del malessere. Se non è sufficiente, camminano tenendolo in braccio ma, a volte, anche questo non serve. Occasionalmente niente funziona. I genitori non devono nutrire a forza il bambino che piange, in quanto lui stesso mangerà volentieri se il motivo del malessere è la fame.

All’età di circa 8 mesi, i bambini sviluppano uno stato ansioso legato alla separazione dai loro genitori. Le separazioni al momento di andare a letto e in luoghi come l’asilo possono essere difficili e segnate da scoppi d’ira. Questo comportamento può perdurare per molti mesi. Per molti bambini più grandi, una coperta o un peluche fungono da oggetti di transizione che simboleggiano il genitore assente.