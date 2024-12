La sindrome della morte improvvisa del lattante è la morte improvvisa e inaspettata, di solito durante il sonno, di un bambino apparentemente sano di età compresa tra 1 mese e 1 anno.

La causa della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) è sconosciuta.

Far dormire i lattanti supini, rimuovere dalla culla cuscini, paraurti e giocattoli, prevenire pericolosi aumenti di temperatura nei bambini e proteggerli dal fumo passivo sono misure che possono contribuire a prevenire la SIDS.

I genitori che hanno perso un bambino per SIDS dovrebbero chiedere l’assistenza psicologica a dei gruppi di supporto.

Esiste più di un termine usato per descrivere una morte improvvisa del lattante. Il termine morte improvvisa inaspettata del lattante (sudden unexpected infant death, SUID) viene utilizzato in generale per descrivere qualsiasi morte improvvisa e inattesa in un bambino di età inferiore a 1 anno, in cui la causa non è evidente prima di condurre un’indagine. La SUID comprende decessi improvvisi e inaspettati che hanno una causa, come decessi accidentali (che derivano da soffocamento o strangolamento accidentale), decessi naturali (come quelli causati da un’infezione o da una patologia medica) e decessi dovuti a un danno intenzionale. La SUID comprende anche decessi improvvisi e inaspettati per i quali non viene identificata alcuna causa, anche dopo una valutazione o un’indagine, come la SIDS.

La SIDS (detta anche morte in culla) è una delle cause più comuni di morte nei neonati di età compresa tra 1 mese e 1 anno. Colpisce soprattutto i bambini tra il secondo e il quarto mese di vita. La sindrome è diffusa in tutto il mondo. I fattori di rischio sono molti.

Esistono disparità razziali ed etniche. Dal 2015 al 2019, i tassi di SUID più alti hanno riguardato i nativi americani/dell’Alaska non ispanici, i soggetti di colore non ispanici e i nativi hawaiani/altri abitanti delle Isole del Pacifico non ispanici.

Fattori di rischio di sindrome della morte improvvisa del lattante I bambini che hanno o che sono esposti a uno qualsiasi dei seguenti fattori di rischio sono a maggior rischio di SIDS: Dormire proni (il fattore di rischio più importante)

Fratello o sorella morti di SIDS

Temperature basse/mesi invernali

Deficit di crescita

Cure prenatali insufficienti o assenti

Basso peso alla nascita

Famiglia di basso reddito

Sesso maschile

Madre che ha avuto molte gravidanze

Madre di età inferiore a 20 anni

Madre che ha fumato, assunto alcolici o usato sostanze stupefacenti durante la gravidanza

Razza o etnia di nativi americani/dell’Alaska non ispanici, soggetti di colore non ispanici e nativi hawaiani/altri abitanti delle Isole del Pacifico non ispanici

Mancato uso del ciuccio

Culla vecchia o poco sicura

Surriscaldamento (causato da coperte o dal riscaldamento della stanza)

Pause della respirazione (apnea) con necessità di rianimazione

Prematurità

Malattia recente

Condivisione del letto con un genitore o una persona che se ne prende cura (condivisione del letto o co-sleeping)

Gravidanze a distanza ravvicinata

Madre single

Fumare in casa

Biancheria da letto morbida

Infezione delle alte vie respiratorie

Materasso ad acqua

Cause della SIDS La causa della SIDS è sconosciuta. Può essere dovuta a un’alterazione del controllo respiratorio. Alcuni neonati con SIDS mostrano segni di bassi livelli di ossigeno nel sangue e di periodi di apnea. È stato indicato che far dormire i neonati proni e utilizzare cuscini morbidi o coperte soffici di lana favorisce la SIDS. Il rischio di SIDS è inoltre più alto se si dorme insieme al bambino (co-sleeping) su un divano, un cuscino o un letto. Sapevate che...

Diagnosi della SIDS Autopsia I medici non possono formulare la diagnosi di SIDS senza eseguire un’autopsia (ispezione ed esame di un corpo dopo il decesso) per escludere altre cause di morte improvvisa e inattesa (come emorragia intracranica, meningite o miocardite). I medici devono anche valutare se la causa della morte sia un soffocamento accidentale o un abuso.

Prevenzione della SIDS Far dormire il bambino supino Malgrado si conoscano i fattori di rischio, non esiste una strategia sicura per la prevenzione della SIDS. Tuttavia, alcuni provvedimenti sembrano essere utili, ad esempio far dormire i neonati supini su una superficie piana e rigida. Il numero di decessi per SIDS è diminuito marcatamente in conseguenza della tendenza sempre più diffusa di far dormire supini i bambini (vedere la campagna Safe to Sleep®). Un’assistenza prenatale regolare durante la gravidanza può aiutare a ridurre il rischio di SIDS. L’allattamento al seno ed evitare l’esposizione al fumo passivo di sigaretta possono aiutare, oltre ad avere anche altri evidenti benefici per la salute. Non vi sono prove che i monitor domestici per il controllo del respiro riducano il rischio di SIDS. Inoltre, non vi sono evidenze per raccomandare la fasciatura per la prevenzione della SIDS. Safe to Sleep: Reducing the Risk of Sudden Infant Death Syndrome Adattato da Safe Infant Sleep Basics: Ways to Reduce Baby’s Risks (Le basi per un sonno sicuro del lattante: modi per ridurre il rischio del bambino) a cura di The National Institute of Child Health and Human Development.

Risorse per i genitori che hanno perso un bambino a causa di SIDS Consulenza psicologica

Gruppi di supporto Quasi tutti i genitori che hanno perso un bambino per SIDS sono disperati e non preparati alla tragedia. Spesso si sentono in colpa. L’esperienza delle indagini condotte dalla polizia, dagli assistenti sociali o da altri può causare ulteriore angoscia. I consigli e il sostegno di specialisti competenti e del personale infermieristico o di altri genitori colpiti dalla stessa tragedia sono fondamentali per fronteggiare il dolore. Gli specialisti possono consigliare letture specifiche, siti Web (come quello dell‘American SIDS Institute) e gruppi di supporto per assistere i genitori.