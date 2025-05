Il contenuto dell’utero viene asportato attraverso la vagina. Vengono impiegate tecniche differenti a seconda della durata della gravidanza. Tra questi troviamo:

Dilatazione e raschiamento (D e R) con suzione

Dilatazione ed evacuazione (D ed E)

Dilatazione si riferisce alla dilatazione della cervice. Possono essere utilizzati diversi tipi di dilatatori, in base allo stadio della gravidanza e quanti figli ha avuto la donna. Per ridurre la possibilità di lesioni alla cervice durante la dilatazione, il medico può utilizzare sostanze che assorbono i liquidi, come steli di alghe essiccate (laminaria) o un dilatatore sintetico. La laminaria viene inserita nell’apertura della cervice e lasciata in sede per almeno 4 ore, talvolta per tutta la notte. Man mano che i dilatatori assorbono grandi quantità di liquido dell’organismo, si espandono e dilatando l’apertura della cervice. Per dilatare la cervice possono essere utilizzati anche farmaci come il misoprostolo (una prostaglandina).

In genere, nelle gravidanze inferiori a 14 settimane si ricorre a dilatazione e raschiamento (D e R) con aspirazione. Uno speculum viene inserito nella vagina per consentire al medico di vedere la cervice. Viene iniettato nella cervice un anestetico locale (come la lidocaina) per ridurre il fastidio e la cervice viene dilatata. Viene quindi inserita nell’utero una sonda flessibile collegata a una fonte di aspirazione per rimuovere il feto e la placenta. La fonte di aspirazione può essere una siringa manuale o uno strumento simile oppure un dispositivo di aspirazione elettrico. Talvolta viene inserito un piccolo strumento affilato a forma di cucchiaio (curette) per rimuovere eventuale tessuto rimanente. Questa procedura si esegue delicatamente, per ridurre il rischio di cicatrizzazione e infertilità.

Nelle gravidanze con gestazione compresa tra 14 e 24 settimane di solito viene utilizzata dilatazione ed evacuazione (D ed E). Dopo aver dilatato la cervice, si ricorre alla tecnica di aspirazione e all’estrazione con forcipe per rimuovere il feto e la placenta. Per assicurarsi che tutti i prodotti del concepimento siano stati rimossi, si può usare delicatamente una curette affilata.

Se le donne desiderano prevenire future gravidanze, può essere avviata la contraccezione, anche con un dispositivo intrauterino (IUD) di rame o a rilascio di levonorgestrel, non appena l’aborto è completato.