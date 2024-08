Trattamento della causa

Talvolta liquidi con bicarbonato somministrati in vena

Quasi sempre il trattamento dell’acidosi è mirato a neutralizzare la causa. Raramente, per neutralizzare l’acidosi il medico prescrive semplicemente farmaci alcalini, come il bicarbonato.

In caso di acidosi metabolica, il trattamento dipende soprattutto dalla causa. Ad esempio, può essere necessaria una terapia con insulina per controllare il diabete o eliminare una sostanza tossica dal sangue nei casi di avvelenamento.

In caso di acidosi respiratoria, il trattamento mira a migliorare la funzionalità polmonare. I farmaci che aprono le vie aeree (broncodilatatori, come ad esempio l’albuterolo) possono aiutare i soggetti affetti da patologie polmonari come asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva. La sedazione indotta da farmaci e altre sostanze può talvolta essere neutralizzata con antidoti. Se la funzionalità respiratoria o polmonare è gravemente compromessa per qualsiasi motivo, può rendersi necessaria la ventilazione meccanica per sostenere una normale attività respiratoria.

L’acidosi grave può anche essere trattata direttamente quando il trattamento della causa non produce risultati. In tal caso, è possibile somministrare bicarbonato per via endovenosa; tuttavia, il bicarbonato offre un sollievo solo temporaneo (il trattamento della causa deve continuare) e può causare danni se, ad esempio, sovraccarica l’organismo di sodio e acqua.