Ecocardiografia e altre tecniche ecografiche

Le onde a ultrasuoni sono emesse da una sonda che emette e rileva onde a ultrasuoni (trasduttore). Il trasduttore può essere posizionato

Sul torace del soggetto (transtoracico)

Nell'esofago del soggetto (transesofageo)

A volte, su un catetere all'interno del cuore (intracardiaco)

Nell’ecocardiogramma transtoracico (il tipo più comune), il trasduttore viene posizionato manualmente sul torace all'altezza del cuore. L’esaminatore applica del gel sul torace sotto al trasduttore per aiutare a trasmettere le onde sonore nel torace. Il trasduttore è collegato a un computer che visualizza un’immagine su uno schermo e la salva in formato digitale. Variando la sede e l’angolazione della sonda, i medici possono osservare il cuore e i principali vasi adiacenti da diverse posizioni, e quindi avere un quadro accurato della forma e della funzione del cuore. In varie parti dell’esame, il soggetto deve trattenere il respiro per circa 10 secondi per assicurare l’ottenimento di immagini chiare. L’ecocardiogramma transtoracico è indolore e dura 20-30 minuti.

A volte i medici utilizzano un dispositivo ecografico portatile al letto del paziente per ottenere informazioni specifiche rapidamente. Spesso la tecnologia portatile viene utilizzata quando le persone ricevono cure in un reparto di pronto soccorso o in un’unità di terapia intensiva.

Ecocardiografia transtoracica Video

Ecocardiogramma transesofageo Immagine

L’ecocardiogramma transesofageo può essere utilizzato se i medici necessitano di maggiore chiarezza o vogliono studiare l’aorta o le strutture della parte posteriore del cuore (soprattutto l’atrio sinistro o il ventricolo sinistro). Per questa procedura, viene introdotto nella faringe un tubicino flessibile con un trasduttore ecografico sulla punta e fatto avanzare nell’esofago, in modo tale da posizionarlo dietro al cuore. Dato che si tratta di una procedura fastidiosa, il soggetto viene sedato e la gola viene anestetizzata con uno spray anestetico. L’ecocardiogramma transesofageo viene inoltre utilizzato quando è difficile eseguire un ecocardiogramma tradizionale a causa di obesità, malattie polmonari oppure altri problemi tecnici, oppure quanto i medici sospettano malattie specifiche, come un’endocardite della valvola mitralica o aorta oppure un coagulo nel cuore.

L’ecocardiogramma intracardiaco è un raro tipo di un ecocardiogramma eseguito quando un soggetto è sottoposto a un intervento cardiaco, per esempio una procedura per riparare un difetto del setto atriale (un foro nel cuore). Nell’ecocardiogramma intracardiaco una piccola sonda flessibile con un trasduttore ecografico all’estremità viene inserita attraverso un vaso sanguigno inguinale direttamente in una camera del cuore. Durate tale procedura il paziente è di solito sotto sedazione. L’ecocardiogramma intracardiaco è utilizzato quando i medici hanno bisogno di immagini dettagliate del cuore che non possono essere ottenute utilizzando l’ecocardiogramma transtoracico o transesofageo.