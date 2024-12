Meningite batterica nel neonato

Puntura lombare

Esami del sangue

Test mediante reazione a catena della polimerasi (PCR)

Talvolta ecografia o tomografia computerizzata (TC) o risonanza magnetica per immagini (RMI) del cervello

Per formulare la diagnosi di meningite batterica il medico preleva un campione di liquor cerebrospinale mediante una procedura nota come puntura lombare (rachicentesi). Il liquor viene analizzato e gli eventuali batteri contenuti nel campione vengono esaminati e coltivati (coltura batterica) in laboratorio per l’identificazione. Inoltre i medici prelevano un campione di sangue da sottoporre a coltura e analizzare.

I medici possono anche eseguire un test mediante PCR su un campione di liquido spinale. Il test mediante PCR consente di individuare il materiale genetico dei batteri e di identificarli rapidamente.

Per accertarsi che sia sicuro procedere alla puntura lombare, il medico può effettuare un esame di diagnostica per immagini come un’ecografia, una TC o una RMI del cervello.