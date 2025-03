Valutazione del paziente con disturbi renali

L'esame delle urine completo comprende varie fasi:

Valutazione del colore, dell'aspetto e dell'odore

Misurazione del pH, del peso specifico, delle proteine, del glucosio, dell'emoglobina (indicativa per i globuli rossi), dei nitriti e dell'esterasi dei globuli bianchi mediante dipstick

Analisi microscopica per cilindri, cristalli e cellule (sedimento urinario)

La bilirubina e l'urobilinogeno, sebbene inclusi in molti dipstick, non hanno più un ruolo significativo nella valutazione delle patologie renali o epatiche.

Il colore è il più ovvio degli attributi dell'urina, e la sua osservazione è parte integrante di un esame delle urine (vedi tabella Cause di modifiche di colore delle urine). Il colore delle urine può suggerire le possibili cause e contribuire a orientare verso ulteriori test.

Tabella Cause di modifiche di colore delle urine Tabella

L'odore, spesso notato in via non intenzionale durante l'ispezione visiva, fornisce informazioni utili soltanto in rari casi di patologie ereditarie del metabolismo degli aminoacidi, quando l'urina presenta un odore caratteristico (p. es., di sciroppo d'acero nella malattia delle urine a sciroppo d'acero, di piede sudato nell'acidosi isovalerica o di urina di gatto nel deficit multiplo di carbossilasi [vedi tabella Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata]).

Il pH è normalmente compreso tra 5,0 e 6,0 (range 4,5-8,0). Si raccomanda la misurazione del pH con un elettrodo di vetro quando è necessario un valore preciso per il processo decisionale, come quando si deve diagnosticare la presenza dell'acidosi tubulare renale; in tali casi, all'urina raccolta viene aggiunto uno strato di olio per impedire la fuga di diossido di carbonio. Un ritardo nel trattamento del campione può fare aumentare il pH a causa del rilascio di ammoniaca a mano a mano che i batteri degradano l'urea. L'infezione da patogeni produttori di ureasi può fare aumentare erroneamente il pH.

Il peso specifico fornisce una misura grossolana della concentrazione urinaria (osmolalità). Il range normale è 1,001-1,035; i valori possono essere bassi nei pazienti anziani o in quelli con una funzione renale compromessa, che sono meno in grado di concentrare le urine. Viene misurata per mezzo di un densimetro o un rifrattometro o stimata con dipstick. L'accuratezza dei dipstick è controversa, ma il test può essere sufficiente per i pazienti con calcoli a cui si consiglia di automonitorare la concentrazione urinaria per mantenere l'urina diluita. Il peso specifico misurato con i dipstick può essere erroneamente elevato quando il pH urinario è < 6 o ridotto quando il pH è > 7. Le misurazioni con il densimetro e il refrattometro possono essere aumentate dalla presenza di elevate concentrazioni di molecole di grosse dimensioni (p. es., mezzi di contrasto radiopachi, albumina, glucosio, carbenicillina) nell'urina.

La presenza di proteine, rilevata dai dipstick standard, riflette principalmente la concentrazione urinaria di albumina, classificata come negativa (< 10 mg/dL), in tracce (da 15 a 30 mg/dL), o con valori che variano da 1+ (da 30 a 100 mg/dL) a 4+ (> 500 mg/dL). L'albuminuria moderatamente aumentata (precedentemente nota come microalbuminuria), un marker importante di complicanze renali nei pazienti con diabete, non viene rilevata dai dipstick standard, ma esistono speciali stick per valutare la microalbumina. Anche le proteine a catena leggera (p. es., nel mieloma multiplo) non vengono rilevate. Il significato della proteinuria dipende dall'escrezione totale di proteine, piuttosto che dalla concentrazione di proteine stimata con dipstick; in tal modo, qualora venga rilevata proteinuria con test con strisce reattive, vanno effettuate delle misure quantitative delle proteine urinarie. Risultati falsi negativi possono essere causati da urina diluita. Risultati falsi positivi possono essere causati da uno dei seguenti fattori:

pH alto (> 9)

Presenza di cellule

Agenti di contrasto radiopachi

Urine concentrate

Il glucosio solitamente appare nelle urine quando i suoi valori plasmatici aumentano a > 180 mg/dL (> 10,0 mmol/L) e la funzione renale è normale. La soglia per la determinazione con dipstick urinario è 50 mg/dL (2,8 mmol/L). Qualsiasi quantità è anomala. Risultati falsamente bassi o negativi possono derivare da uno qualsiasi dei seguenti fattori:

Acido ascorbico

Chetoni

Aspirina

Levodopa

Tetraciclina

pH urinario molto elevato

Urina diluita

Il glucosio può comparire nelle urine nonostante i normali livelli plasmatici nella sindrome di Fanconi (difetto del tubulo prossimale), glicosuria renale e con l'uso di un inibitore del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2).

L'ematuria viene evidenziata quando i globuli rossi vanno incontro a lisi, rilasciando emoglobina e provocando una variazione di colore evidenziata dal dipstick. Il range va da negativo (0) a 4+. Tracce di sangue (da 3 a 5 globuli rossi/campo ad alto ingrandimento) sono normali in alcune circostanze (p. es., dopo esercizio fisico) in alcuni soggetti. Poiché il reagente dello stick reagisce con l'emoglobina, la presenza di emoglobina libera (p. es., per emolisi intravascolare) o di mioglobina (p. es., dovuta a rabdomiolisi) causa un risultato positivo. L'emoglobinuria e la mioglobinuria possono essere distinte dall'ematuria per l'assenza di globuli rossi all'esame microscopico e per il pattern di variazione di colore sulla striscia reattiva. I globuli rossi danno un pattern punteggiato o a chiazze; l'emoglobina e la mioglobina libere danno una variazione di colore uniforme. Lo iodiopovidone dà risultati falsi positivi (colorazione uniforme); l'acido ascorbico dà risultati falsi negativi.

I nitriti vengono prodotti quando i batteri riducono i nitrati urinari derivati dal metabolismo degli aminoacidi. I nitriti non sono normalmente presenti e indicano batteriuria. Il test è positivo o negativo. Risultati falsi negativi possono verificarsi per diversi fattori:

Infezione da alcuni agenti patogeni che non fanno convertire il nitrato in nitrito (p. es., Enterococcus faecalis , Neisseria gonorrhoeae , Mycobacterium tuberculosis )

Urina che non è rimasta abbastanza a lungo (< 4 h) nella vescica

Bassa escrezione urinaria di nitrato

Enzimi (di alcuni batteri) che riducono i nitrati ad azoto

Alto livello di urobilinogeno nelle urine

Presenza di acido ascorbico

pH delle urine < 6,0

I nitriti vengono usati principalmente con i test per l'esterasi leucocitaria, per seguire i pazienti con infezioni urinarie ricorrenti, in particolare i bambini con reflusso vescico-ureterale, e talvolta per confermare la diagnosi di infezione delle vie urinarie in donne in età fertile.

L'esterasi leucocitaria è rilasciata dai neutrofili lisati. La sua presenza nelle urine riflette un'infiammazione acuta, in genere secondaria ad infezione batterica, ma a volte legata a nefrite interstiziale, nefrolitiasi o tubercolosi renale. La soglia per la determinazione è di circa 5 globuli bianchi/campo ad elevato ingrandimento e i risultati vanno da negativo a 4+. Il test non è molto sensibile per la determinazione dell'infezione. La contaminazione del campione urinario da parte della flora vaginale è la causa più frequente di risultati falsi positivi. Risultati falsi negativi possono derivare da uno qualsiasi dei seguenti fattori:

Urine molto diluite

Glicosuria

Urobilinogeno

Uso di fenazopiridina, nitrofurantoina, rifampicina o di grandi quantità di vitamina C

L'esterasi leucocitaria è usata principalmente con i test ai nitriti per monitorare i pazienti con infezioni urinarie ricorrenti e, talvolta, per diagnosticare un'infezione delle vie urinarie non complicata nelle donne in età fertile. Se entrambi i test sono negativi, la probabilità di un'urinocoltura positiva è scarsa.