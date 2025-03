Questa malattia accompagna spesso altre malattie genetiche, in particolare la cistinosi. La cistinosi è una malattia metabolica ereditaria (autosomica recessiva) in cui la cistina si accumula all'interno delle cellule e dei tessuti (e non è escreta per eccesso nelle urine come avviene nella cistinuria). Oltre alla disfunzione renale tubulare, altre complicanze della cistinosi comprendono disturbi oftalmici, epatomegalia, ipotiroidismo e altre manifestazioni.

La sindrome di Fanconi può anche essere associata alla malattia di Wilson, all'intolleranza ereditaria al fruttosio, alla galattosemia, alla sindrome oculo-cerebro-renale (sindrome di Lowe), alle patologie mitocondriali e alla tirosinemia. I modelli di ereditarietà variano con il disturbo associato.