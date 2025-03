Preeclampsia ed eclampsia

Il parto rappresenta il trattamento definitivo per la preeclampsia. Tuttavia, il rischio di parto pretermine è bilanciato rispetto all'età gestazionale, al ritardo di crescita fetale, alla sofferenza fetale e alla gravità della preeclampsia.

Solitamente, il parto immediato dopo stabilizzazione materna (p. es., controllo delle convulsioni, iniziale controllo della pressione arteriosa) è indicato nei seguenti casi:

Gravidanza ≥ 37a settimana

Preeclampsia con caratteristiche gravi se la gravidanza è ≥ 34 settimane

Alterazioni della funzione renale, polmonare, cardiaca o epatica (che comprendono la sindrome HELLP, [emolisi, aumento degli enzimi epatici e trombocitopenia: hemolysis, elevated liver function tests, and low platelets])

Risultati non rassicuranti del monitoraggio fetale o dei test

Eclampsia

Le pazienti affette da preeclampsia con caratteristiche gravi o da eclampsia spesso vengono ricoverate in un'unità d'assistenza materna speciale o in un'unità di terapia intensiva.

Le pazienti in gravidanza a 34 a < 37 settimane di gestazione che non richiedono un parto immediato sono ricoverate in ospedale per la valutazione, almeno inizialmente. Se lo stato materno e fetale sono rassicuranti, è possibile un trattamento ambulatoriale; esso comprende l'attività modificata (riposo modificato), le misurazioni della pressione arteriosa, il monitoraggio di laboratorio, il non stress test fetale e le visite mediche almeno una volta alla settimana. Fino a quando non si sviluppano i criteri per la preeclampsia con caratteristiche gravi, il parto può avvenire (p. es., per induzione) a 37 settimane.

Nelle gravidanze a < 34 settimane, se il parto può essere ritardato con sicurezza, i corticosteroidi vengono somministrati per 48 ore per accelerare la maturazione polmonare fetale. Se non sono stati somministrati corticosteroidi all'inizio della gravidanza, ad alcune pazienti stabili possono esserne somministrati dopo 34 settimane e prima di 36 settimane (periodo pretermine tardivo).