La stadiazione della malattia renale cronica è un modo di quantificare la sua gravità. La malattia renale cronica è stata classificata in 5 stadi.

Stadio 1: velocità di filtrazione glomerulare normale (≥ 90 mL/min/1,73 m 2 ) più o albuminuria persistente o nota malattia strutturale o ereditaria renale

Stadio 2: velocità di filtrazione glomerulare 60-89 mL/min/1,73 m 2

Stadio 3a: 45-59 mL/min/1,73 m 2

Stadio 3b: 30-44 mL/min/1,73 m 2

Stadio 4: velocità di filtrazione glomerulare 15-29 mL/min/1,73 m 2

Stadio 5: velocità di filtrazione glomerulare < 15 mL/min/1,73 m2

La filtrazione glomerulare (in mL/min/1,73 m2) nella malattia renale cronica può essere stimata tramite l'equazione Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI 2021) creatinine :

dove

Scr = creatinina sierica standardizzata in mg/dL

κ = 0,7 (femmine) o 0,9 (maschi)

α = -0,241 (femmina) o -0,302 (maschio)

min (Scr/κ, 1) = minimo Scr/κ o 1,0

max (Scr/κ, 1) = massimo Scr/κ o 1,0

Età (anni)

A differenza delle versioni precedenti, l'equazione più recente non si adatta alla razza, in modo da ridurre le iniquità razziali nella diagnosi di malattia renale cronica e, quindi, nel trattamento. In alternativa, la velocità di filtrazione glomerulare può essere stimata utilizzando la clearance programmata (in genere su 24 h) della creatinina urinaria che include la misura della creatinina sierica e urinaria; questa equazione tende a sovrastimare la velocità di filtrazione glomerulare dal 10 al 20%. Viene usata quando la valutazione della creatinina sierica può non essere accurata (p. es., in pazienti che sono sedentari, molto obesi o molto magri). La cistatina C sierica è un marker GFR endogeno alternativo utilizzato come test di conferma in persone con fattori non renali che influenzano il livello di creatinina sierica (p. es., massa muscolare estremamente alta o bassa, assunzione di creatina esogena, amputazioni o malattie neuromuscolari, e proteine elevate o diete esclusivamente a base vegetale). La velocità di filtrazione glomerulare è calcolata utilizzando la CKD-EPI cystatin C equation.

La formula CKD-EPI 2021 è più accurata rispetto alle formule Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) e di Cockcroft-Gault, in particolare per i pazienti con una velocità di filtrazione glomerulare vicina ai valori normali. L'equazione Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) produce un minor numero di risultati falsamente positivi indicanti malattia renale cronica e predice il risultato migliore rispetto alle altre formule.