Riduzione dell'apporto di fosfato

Leganti il fosfato

A volte diuresi salina o emodialisi

Il pilastro del trattamento in pazienti con insufficienza renale cronica in fase avanzata è la riduzione dell'apporto di fosfato, che solitamente si ottiene evitando gli alimenti ad alto contenuto di fosfato e con l'assunzione di farmaci chelanti il fosfato durante i pasti. Anche se molto efficaci, gli antiacidi contenenti alluminio non devono essere utilizzati come agenti leganti il fosfato nei pazienti con insufficienza renale terminale a causa della possibilità di demenza correlata all'alluminio e di osteomalacia.

Il carbonato di calcio e l'acetato di calcio sono spesso usati come leganti del fosfato. Ma il loro utilizzo richiede un attento monitoraggio a causa della possibilità di incrementare eccessivamente il prodotto calcio × fosfato causando calcificazioni vascolari nei pazienti in dialisi che assumono leganti contenenti calcio.

Una resina legante il fosfato senza calcio, il sevelamer, è ampiamente utilizzata nei pazienti in dialisi. Viene somministrato alla dose di 800-2400 mg per via orale 3 volte/die durante i pasti. Il carbonato di lantanio è un altro chelante del fosfato senza calcio ed è utilizzato in pazienti dializzati. Viene somministrato alla dose di 500-1000 mg per via orale 3 volte/die durante i pasti.

L'idrossido sucroferrico combina il ferro elemento con il fosfato perché molti pazienti in dialisi hanno bisogno di entrambi. Viene somministrato alla dose di 500 mg per via orale 3 volte/die ai pasti.

L'emodialisi rimuove alcuni fosfati, ma non abbastanza da permettere alla maggior parte dei pazienti con insufficienza renale terminale di evitare un'iperfosfatemia significativa senza gli interventi dietetici.

La diuresi salina può essere utilizzata per migliorare l'eliminazione del fosfato in caso di iperfosfatemia acuta nei pazienti con funzione renale intatta. L'emodialisi può abbassare i livelli di fosfati nei casi di grave iperfosfatemia acuta.