Infezioni batteriche delle vie urinarie

L'esame microscopico delle urine è utile, ma non decisivo. La piuria è definita come la presenza di ≥ 8 globuli bianchi/mcL di urine non centrifugate, che corrisponde a 2-5 globuli bianchi/campo ad alto ingrandimento nel sedimento centrifugato. La maggior parte dei pazienti con un'infezione vera ha > 10 GB/mcL. La presenza di batteri in assenza di piuria, specialmente quando si rilevano numerosi ceppi, è solitamente dovuta a contaminazione durante il campionamento. L'ematuria microscopica è presente in fino al 50% dei pazienti, ma la macroematuria è poco frequente. I cilindri di globuli bianchi, che possono richiedere colorazioni speciali per essere differenziati dai cilindri tubulari renali, indicano soltanto una reazione infiammatoria; possono essere presenti nella pielonefrite, nella glomerulonefrite e nella nefrite tubulointerstiziale non infettiva.

Piuria in assenza di batteriuria e di infezione urinaria è possibile, per esempio, se i pazienti hanno una nefrolitiasi, un tumore uroepiteliale, un'appendicite, o una malattia infiammatoria intestinale o se il campione è contaminato da globuli bianchi vaginali. Le donne che hanno disuria e piuria senza batteriuria significativa possono avere una sindrome da cistite interstiziale/dolore vescicale.

Vengono comunemente usati anche i test con dipstick. Un test positivo ai nitriti in un campione di urine fresco (la replicazione batterica nel contenitore rende i risultati inaffidabili se il campione non è testato rapidamente) è altamente specifico per infezione delle vie urinarie, ma non è molto sensibile. Il test all'esterasi leucocitaria è molto specifico per la presenza di > 10 GB/mcL ed è abbastanza sensibile. Nelle donne adulte con infezioni delle vie urinarie non complicate con sintomi tipici, la maggior parte dei clinici considera sufficiente la positività ai test microscopici e a quelli con dipstick reattivi; in tali casi, visti i probabili patogeni, è poco verosimile che le colture modifichino il trattamento, mentre fanno notevolmente aumentare i costi.

Le colture sono raccomandate nei pazienti le cui caratteristiche e i cui sintomi suggeriscono un'infezione delle vie urinarie complicata o nei casi in cui sia indicato il trattamento della batteriuria. Esempi comuni comprendono:

Donne in gravidanza

Donne in menopausa

Uomini

Bambini in età prepuberale

Pazienti con anomalie del tratto urinario o recenti strumentazioni

Pazienti immunocompromessi o con significative comorbilità

Pazienti i cui sintomi suggeriscono una pielonefrite o una sepsi

Pazienti con infezioni delle vie urinarie ricorrenti (≥ 3/anno)

I campioni che contengono un gran numero di cellule epiteliali sono contaminati e probabilmente non sono utili. Per la coltura è necessario ottenere un campione non contaminato. Il campione colturale ottenuto la mattina è più probabile che possa rilevare un'infezione urinaria. I campioni lasciati a temperatura ambiente per > 2 h possono dare false positività con alte conte batteriche dovute alla continua proliferazione batterica. I criteri per la positività colturale comprendono l'isolamento di una singola specie batterica da un campione a metà del flusso, ottenuto con tecnica pulita, o da un campione prelevato da catetere.

Nella batteriuria asintomatica, i criteri per la positività che si basano sulle linee guida dell'Infectious Diseases Society of America (vedi le Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Asymptomatic Bacteriuria in Adults, 2019) sono

Due campioni colturali consecutivi (per gli uomini, un campione) da cui si isoli lo stesso ceppo batterico con una conta di colonie > 10 5 /mL

Nelle donne o negli uomini, da un campione ottenuto da catetere, l'isolamento di una singola specie batterica con una conta di colonie > 102/mL

Nei pazienti sintomatici, i criteri sono

Cistite non complicata nelle donne: > 10 3 /mL

Cistite non complicata nelle donne: > 10 2 /mL (Questa quantificazione può essere considerata per migliorare la sensibilità all'E. coli.)

Pielonefrite acuta, non complicata nelle donne: > 10 4 /mL

Infezione delle vie urinarie complicata: > 10 5 /mL nelle donne; o > 10 4 /mL negli uomini o da un campione ottenuto da catetere nelle donne

Sindrome uretrale acuta: > 102/mL di una singola specie batterica

Ogni risultato colturale positivo, indipendentemente dalla conta delle colonie, in un campione ottenuto con puntura sovrapubica deve essere considerato un vero positivo.

Nelle urine a metà del flusso, l'E. coli nella flora mista può essere un vero e proprio agente patogeno (1).

A volte un'infezione delle vie urinarie è presente, nonostante una conta di colonie bassa, probabilmente a causa di una precedente terapia antibiotica, in presenza di urine molto diluite (peso specifico < 1,003) o per ostruzione al flusso di urine macroscopicamente infette. La ripetizione della coltura migliora l'accuratezza diagnostica di un risultato positivo, ossia, può distinguere una contaminazione da un risultato vero positivo. I più recenti test molecolari delle urine possono talvolta rivelare patogeni insoliti in pazienti con infezione delle vie urinarie refrattaria o ricorrente.