Acidosi tubulare renale

Il bicarbonato plasmatico non può essere riportato nel range di normalità, ma la terapia sostitutiva con bicarbonato deve superare il carico acido della dieta (p. es., bicarbonato di sodio, 1 mEq/kg [1 mmol/L] per via orale ogni 6 h negli adulti o da 2 a 4 mEq/kg [da 2 a 4 mmol/L] ogni 6 h nei bambini) per mantenere il bicarbonato sierico tra i 22 e 24 mEq/L (tra 22 e 24 mmol/L) poiché livelli più bassi aumentano il rischio di disturbi della crescita. Tuttavia, l'eccessiva terapia sostitutiva con bicarbonato aumenta le perdite di bicarbonato di potassio nelle urine. Quindi, i sali di citrato possono essere un sostituto del bicarbonato di sodio e possono essere meglio tollerati.

Gli integratori di potassio o il citrato di potassio possono essere necessari nei pazienti che diventano ipokaliemici quando assumono il bicarbonato di sodio ma non sono raccomandati nei pazienti con livelli normali o elevati di potassio sierico. Nei casi difficili, il trattamento con basse dosi di idroclorotiazide 25 mg per via orale 2 volte/die può stimolare la funzione di trasporto del tubulo prossimale. In caso di un'alterazione generalizzata del tubulo prossimale, l'ipofosfatemia e le malattie ossee sono trattate con la supplementazione di fosfati e vitamina D per normalizzare la concentrazione plasmatica dei fosfati.