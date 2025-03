I pazienti con potassio sierico < 6 mEq/L (< 6 mmol/L) senza anomalie ECG, possono rispondere a una riduzione dell'introito di potassio o alla sospensione dei farmaci che ne innalzano i livelli. L'aggiunta di un diuretico dell'ansa aumenta l'escrezione renale di potassio finché non è presente deplezione di volume.

Il polistirene solfonato di sodio in sorbitolo può essere somministrato (15-30 g in 30-70 mL di sorbitolo al 70% per via orale ogni 4-6 h). Questo agisce come una resina a scambio cationico e rimuove il potassio attraverso la mucosa gastrointestinale. Il sorbitolo viene somministrato insieme alla resina per assicurare il passaggio attraverso il tratto gastrointestinale. Ai pazienti che non sono in grado di assumere farmaci per via orale a causa di nausea o per altre ragioni si possono somministrare dosi analoghe mediante un clistere. I clisteri non sono efficaci nel ridurre il potassio in pazienti con ileo. Non devono essere utilizzati clisteri se si sospetta addome acuto. Per ogni grammo di resina somministrato viene rimosso circa 1 mEq (1 mmol) di potassio. La terapia con le resine è lenta e spesso non riesce a ridurre il potassio sierico in maniera significativa negli stati ipercatabolici. Dal momento che quando si usa il sodio polistirene sulfonato, il sodio viene scambiato con il potassio, si può verificare un sovraccarico di sodio (vedi Ipernatremia), in particolare nei pazienti con oliguria e preesistente sovraccarico di volume.

Nei pazienti con iperkaliemia ricorrente, evitare i farmaci che possono indurre iperkaliemia (vedi tabella Fattori che contribuiscono all'iperkaliemia) è in generale tutto ciò che è necessario fare. I pazienti che hanno bisogno di ACE-inibitori e dei farmaci bloccanti il recettore dell'angiotensina (p. es., pazienti con insufficienza cardiaca cronica o nefropatia diabetica), possono assumere la resina polimerica patiromer ogni giorno per contribuire a ridurre l'assorbimento intestinale di potassio e prevenire l'iperkaliemia. Il sodio zirconio ciclosilicato può anche essere utilizzato. È una matrice polimerica che si lega al potassio nell'intestino. Riduce il potassio sierico per diverse ore e ha pochi effetti avversi a livello gastrointestinale.