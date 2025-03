Il danno generalmente deriva da una ridotta perfusione dell'arteria renale secondaria a spasmo vascolare, lesioni microvascolari o coagulazione intravascolare.

Circa il 10% dei casi si verifica nei lattanti e nei bambini. Le complicanze della gravidanza aumentano il rischio di questa patologia nei neonati e nelle donne, così come la sepsi. Le altre cause (p. es., coagulazione intravascolare disseminata) sono meno frequenti (vedi tabella Cause di necrosi corticale renale).