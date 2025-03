Cateterismo vescicale

I cateteri variano per calibro, tipo di punta, numero delle vie, dimensioni del palloncino, tipo di materiale e lunghezza.

Il calibro è standardizzato in unità French (F) note anche come unità Charrière (Ch). Ogni unità equivale a 0,33 mm, così un catetere 14 F ha un diametro di 4,6 mm. Le misure vanno da 12 a 24 F per gli adulti e da 8 a 12 F per i bambini. I cateteri più piccoli sono in genere sufficienti per un drenaggio urinario non complicato e sono utili in caso di stenosi uretrali e ostruzioni del collo vescicale; i cateteri più grossi sono indicati per l'irrigazione vescicale e in alcuni casi di emorragia (p. es., nel postoperatorio o nella cistite emorragica) e di piuria, perché i coaguli possono ostruire i cateteri di calibro più piccolo.

Le punte sono diritte nella maggior parte dei cateteri (p. es., robinson, a becco di flauto) e sono utilizzate per il cateterismo uretrale intermittente (ossia, il catetere viene rimosso subito dopo il drenaggio vescicale). I cateteri di Foley (latex doppio lume) hanno una punta diritta e un palloncino gonfiabile per l'autoritenzione. Altri cateteri autostatici possono presentare in punta un'espansione a forma di fungo (catetere di Pezzer) o a forma di fungo con 4 ali perforate (catetere Malecot); sono utilizzati nel cateterismo sovrapubico o nella nefrostomia. I cateteri con punta a gomito (coudé), che possono essere dotati di palloncino per l'autoritenzione, hanno una punta ricurva per facilitare il cateterismo in caso di stenosi o ostruzioni (p. es., ostruzione prostatica).

Delle porte (vie) sono presenti in tutti i cateteri utilizzati per il drenaggio urinario continuo. Molti cateteri possono avere più vie tra le quali una per gonfiare il palloncino, una per l'irrigazione o entrambe (p. es., nel Foley a 3 vie).

I palloncini dei cateteri a permanenza hanno volumi differenti, da 2,5 a 5 mL nei cateteri pediatrici e da 10 a 30 mL in quelli per gli adulti. I palloncini e i cateteri più grandi sono generalmente usati per trattare i sanguinamenti; la trazione sul catetere sposta il palloncino verso il collo vescicale, generando una compressione sui vasi, questo diminuisce il sanguinamento ma potenzialmente può causare ischemia. Si consiglia di riempire il palloncino solo con acqua semplice.

I mandrini sono guide metalliche flessibili inserite lungo il catetere per dargli rigidità e facilitarne l'inserimento attraverso stenosi o ostruzioni e devono essere usati solo da medici esperti nella tecnica.

La scelta del materiale del catetere dipende dalla destinazione d'uso. Plastica, lattice o polivinilcloruro sono per l'uso intermittente. Lattice con silicone, idrogel o polimero in lega ricoperto d'argento (per ridurre la colonizzazione batterica) sono per l'uso continuato. I cateteri di silicone vengono utilizzati nei pazienti con allergia al lattice.