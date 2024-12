L'iponatriemia riflette un eccesso di acqua corporea totale rispetto al contenuto totale corporeo di sodio. Dato che il contenuto corporeo totale di sodio si riflette nel volume del liquido extracellulare, l'iponatriemia deve essere considerata insieme allo stato del volume del liquido extracellulare:

Ipovolemia

Euvolemia

Ipervolemia

Si noti che il volume del liquido extracellulare e il volume plasmatico effettivo non sono la stessa cosa. Per esempio, il volume plasmatico effettivo può risultare ridotto sia in caso di deplezione del volume del liquido extracellulare (come accade quando si utilizzano diuretici o in caso di shock emorragico), ma anche in caso di espansione del volume del fluido extracellulare (p. es., nello scompenso cardiaco, nell'ipoalbuminemia o nella sindrome da aumentata permeabilità capillare).

Solitamente, l'ipernatriemia coinvolge un'alterazione del meccanismo della sete o un limitato accesso all'acqua, sia come fattori contribuenti sia come cause primarie. La gravità della patologia di base che determina un'incapacità di bere in risposta alla sete e gli effetti dell'iperosmolalità sul cervello sono ritenuti responsabili dell'elevato tasso di mortalità tra gli adulti ospedalizzati con ipernatriemia. Ci sono molte frequenti cause di ipernatriemia (vedi tabella Cause principali di ipernatriemia).

Tabella Cause principali di ipernatriemia Tabella

Ipernatriemia ipovolemica L'ipernatriemia associata a ipovolemia si verifica in caso di perdita di sodio accompagnata da una perdita relativamente maggiore di acqua dall'organismo. Le cause extrarenali frequenti comprendono la maggior parte di quelle che determinano iponatriemia e deplezione di volume. L'ipernatriemia o l'iponatriemia possono svilupparsi con una grave perdita di volume, a seconda della quantità relativa di sodio e acqua perduta e della quantità di acqua introdotta prima della manifestazione clinica. Le cause renali di ipernatriemia e di deplezione di volume comprendono la terapia con diuretici. I diuretici dell'ansa inibiscono il riassorbimento di sodio nella porzione concentrante del nefrone e possono determinare un aumento della clearance dell'acqua. La diuresi osmotica può inoltre alterare la capacità di concentrazione renale a causa della presenza della sostanza ipertonica nel lume tubulare del nefrone distale. Il glicerolo, il mannitolo e occasionalmente l'urea possono causare una diuresi osmotica con conseguente ipernatriemia. La causa più frequente di ipernatriemia dovuta a diuresi osmotica è l'iperglicemia in pazienti con diabete mellito. Poiché il glucosio non penetra nelle cellule in assenza di insulina, l'iperglicemia disidrata ulteriormente il liquido intracellulare. Il grado di iperosmolalità in caso di iperglicemia può essere mascherato dalla riduzione della sodiemia derivante dallo spostamento di acqua dalle cellule nel liquido extracellulare (iponatriemia translazionale). I pazienti con patologia renale possono altresì essere predisposti all'ipernatriemia se i loro reni sono incapaci di concentrare l'urina a livelli massimali.

Ipernatriemia euvolemica L'ipernatriemia con euvolemia è una diminuzione dell'acqua corporea totale con quasi normale sodio totale corporeo (deficit puro di acqua). Le cause extrarenali di perdita di acqua, come una sudorazione eccessiva, determinano una certa perdita di sodio, ma poiché il sudore è ipotonico (in particolare quando le persone sono acclimatate al calore), l'ipernatriemia si può sviluppare prima di un'ipovolemia significativa. Un deficit quasi puramente di acqua si verifica anche nel deficit di arginina vasopressina (precedentemente noto come diabete insipido centrale) e nella resistenza all'arginina vasopressina (precedentemente nota come diabete insipido nefrogeno). L'ipernatriemia essenziale (ipodipsia primaria) si verifica occasionalmente nei bambini con anomalie cerebrali strutturali della linea mediana dovute a difetti congeniti o condizioni acquisite e negli adulti anziani con malattia cronica. Esso è caratterizzato da una compromissione del meccanismo della sete (p. es., causato da lesioni del centro della sete nel cervello). Un meccanismo osmotico alterato per rilascio di vasopressina è un'altra possibile causa di ipernatriemia euvolemica; alcune lesioni causano sia un'alterazione del meccanismo della sete sia un meccanismo osmotico alterato. Il rilascio non osmotico di vasopressina appare integro e questi pazienti sono generalmente euvolemici.

Ipernatriemia ipervolemica L'ipernatriemia, in rari casi, è associata al sovraccarico di volume. In questo caso, l'ipernatriemia è secondaria a un'assunzione di sodio marcatamente elevata, associata a una limitata assunzione di acqua. Un esempio è fornito dalla somministrazione eccessiva di bicarbonato di sodio ipertonico durante il trattamento dell'acidosi lattica. L'ipernatriemia può anche essere causata dalla somministrazione di soluzione salina ipertonica o da un'iperalimentazione non formulata correttamente.