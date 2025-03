Sebbene l'iperparatiroidismo primario possa presentarsi, l'iperparatiroidismo nei pazienti con insufficienza renale è solitamente secondario. L'iperparatiroidismo secondario nei pazienti con insufficienza renale può provocare svariati sintomi, compresi

Osteite fibroso-cistica con artrite, dolore osseo, e fratture patologiche

Rottura spontanea del tendine

Ipostenia dei muscoli prossimali

Calcificazioni extrascheletriche, tra cui la calcificazione dei tessuti molli e vascolari

Prurito

L'iperparatiroidismo secondario può svilupparsi nei pazienti con malattia renale cronica moderata (velocità di filtrazione glomerulare stimata < 60 mL/min), ma è generalmente più avanzata nei pazienti che richiedono dialisi a lungo termine. L'interazione tra ritenzione di fosfato, ipocalcemia, diminuzione della concentrazione attiva di vitamina D e aumento del fattore di crescita dei fibroblasti-23 stimola la secrezione paratiroidea in pazienti con insufficienza renale.

L'iperfosfatemia deve essere prevenuta o trattata se presente. Il trattamento combina la restrizione dietetica di fosfato e agenti chelanti il fosfato, come il carbonato di calcio, l'acetato di calcio, il lantanio o il sevelamer. Nonostante l'uso di chelanti del fosfato, è anche necessaria una restrizione dietetica di fosfato. I farmaci contenenti alluminio sono stati utilizzati in passato per limitare le concentrazioni di fosfato, ma devono essere evitati, soprattutto in pazienti in trattamento dialitico da lungo tempo, per prevenirne l'accumulo nell'osso che provoca una grave osteomalacia.

La somministrazione di vitamina D è potenzialmente pericolosa nei pazienti con malattia renale cronica poiché aumenta tanto le concentrazioni di fosfato quanto quelle di calcio e porta a un'accelerazione della calcificazione vascolare; la somministrazione della vitamina D richiede un frequente monitoraggio dei livelli di calcio e fosfato. Il trattamento è generalmente limitato ai pazienti con insufficienza renale e iperparatiroidismo secondario. Sebbene il calcitriolo per via orale venga spesso somministrato insieme al calcio per via orale per evitare l'iperparatiroidismo secondario, i risultati, nei pazienti con insufficienza renale terminale, sono variabili. La forma parenterale di calcitriolo o di analoghi della vitamina D come il paricalcitolo, possono essere più efficaci nel prevenire l'iperparatiroidismo secondario in questi pazienti, dato che la maggiore concentrazione sierica di 1,25(OH)2D che si ottiene con questi farmaci inibisce direttamente il rilascio di paratormone.

Il calciomimetico, cinacalcet, per via orale modula il punto di regolazione del recettore sensibile al calcio sulle cellule paratiroidee e diminuisce la concentrazione di paratormone in pazienti dializzati senza aumentare il calcio sierico. L'ipocalcemia sintomatica può svilupparsi con il cinacalcet. Non deve essere iniziato nei pazienti con ipocalcemia al basale, e il calcio deve essere monitorato frequentemente quando si titola la dose di cinacalcet. L'aderenza può essere limitata dall'intolleranza gastrointestinale.

Un altro calcimimetico, l'etelcalcetide, è un'alternativa parenterale.

L'osteomalacia semplice può rispondere al calcitriolo 0,25-0,5 mcg per via orale 1 volta/die. In pazienti con osteomalacia dovuta all'assunzione di grandi quantità di alluminio contenente chelanti del fosfato, la rimozione di alluminio con deferoxamina è necessaria prima che la somministrazione calcitriolo può ridurre le lesioni ossee.