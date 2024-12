Effetti dell’invecchiamento sulle vie urinarie

Con l’avanzare dell’età, si verifica una diminuzione lenta e costante della massa renale. Dopo i 30-40 anni, quasi i due terzi dei soggetti (perfino coloro che non presentano patologie renali) subiscono un graduale declino della velocità di filtrazione ematica dei reni. Tuttavia, la funzionalità non si modifica nel rimanente terzo dei soggetti anziani, il che indica l’influenza sulla funzione renale di fattori diversi da quelli legati all’età.

Con l’invecchiamento, le arterie che irrorano i reni si restringono. Non riuscendo più a essere rifornito a sufficienza di sangue, un rene di dimensioni normali può ridursi. Le pareti delle arteriole si ispessiscono una volta arrivate al glomerulo e questo riduce la funzionalità della parte restante del glomerulo. Queste perdite di funzionalità sono accompagnate da una riduzione della capacità del nefrone di secernere prodotti di scarto e molti farmaci e a una incapacità di concentrare o diluire l’urina per eliminare la parte acida.

Tuttavia, malgrado i cambiamenti dovuti all’età, viene preservata una sufficiente funzione renale che soddisfa i fabbisogni corporei. I cambiamenti che si verificano con l’età non causano di per sé una patologia, ma riducono l’entità della riserva funzionale renale disponibile. In altre parole, entrambi i reni dovrebbero poter lavorare alla quasi piena capacità per adempiere alle loro funzioni normali. Ecco perché anche un danno secondario a uno o a entrambi i reni potrebbe causare una perdita di funzionalità renale.