Entropion ed ectropion Di University of Texas at Austin Dell Medical School Richard C. Allen , MD, PhD , Revisionato/Rivisto feb 2024 I fatti in Breve

L’entropion è una condizione in cui la palpebra è incurvata all’interno (introflessa) causando lo sfregamento delle ciglia contro il bulbo oculare. L’ectropion è una condizione in cui la palpebra è incurvata all’esterno (estroflessa) in modo che i margini non tocchino il bulbo oculare.