Schwannoma vestibolare

Talvolta, intervento chirurgico o radioterapia

I tumori di piccole dimensioni e non in crescita o che non causano sintomi non richiedono trattamento. I tumori che iniziano a crescere o a causare sintomi sono rimossi chirurgicamente o controllati mediante radioterapia. La chirurgia può avvenire tramite un microscopio (microchirurgia) per evitare di danneggiare il nervo facciale e, talvolta, è possibile salvare l’udito. La radioterapia può essere condotta usando una tecnica molto precisa (detta radioterapia stereotassica) rivolta solo al tumore. Se procedere all’intervento chirurgico o alla radioterapia stereotassica dipende da vari fattori, fra cui età, salute, entità della perdita uditiva e dimensioni del tumore.