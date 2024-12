Cheratocongiuntivite secca

Lacrime artificiali

Collirio con ciclosporina

Tappo lacrimale

Le lacrime artificiali applicate a intervalli di alcune ore in genere controllano il problema. Le lacrime artificiali sono colliri preparati con sostanze che simulano le lacrime vere e aiutano a tenere gli occhi umidi. Le pomate lubrificanti applicate prima di andare a letto durano più a lungo delle lacrime artificiali e aiutano a prevenire la secchezza mattutina. Tali pomate in genere non sono necessarie durante il giorno perché possono offuscare la vista. Alcuni medici possono raccomandare integratori di acidi grassi omega-3 per migliorare la pellicola oleosa dell’occhio, ma la maggior parte delle evidenze indica che non sono utili.

I colliri che contengono ciclosporina possono ridurre l’infiammazione associata alla secchezza. Questi colliri bruciano e impiegano mesi prima di produrre un effetto evidente. L’infiammazione può migliorare significativamente, anche se il collirio funziona solo in una percentuale di pazienti. Bisogna anche evitare gli ambienti secchi o ventilati e il fumo, mentre l’uso di umidificatori può essere d’aiuto.

Un oftalmologo (un medico specializzato nella valutazione e nel trattamento, chirurgico e non, dei disturbi oculari) può eseguire una semplice procedura ambulatoriale per aiutare i pazienti con secchezza oculare. Durante la procedura, l’oftalmologo inserisce dei tappi nei punti lacrimali (le piccole aperture negli angoli interni delle palpebre vicino al naso) per evitare che le lacrime scendano dall’occhio impedendo al flusso lacrimale di uscire dalla superficie oculare, attraverso il dotto lacrimale e nel naso. Così facendo saranno disponibili più lacrime per più tempo per umidificare l’occhio. Nei soggetti con occhi molto secchi, le palpebre possono essere chiuse parzialmente per ridurre l’evaporazione delle lacrime. Nei casi gravi, il dotto lacrimale può essere sigillato.

Per stimolare la produzione di lacrime si può anche utilizzare uno speciale spray nasale due volte al giorno.

L’eventuale blefarite viene trattata con misure come impacchi caldi, massaggi e dispositivi di riscaldamento, scrub delle palpebre e talvolta antibiotici orali.