Disfunzione erettile (DE)

Il medico inizia ponendo al soggetto delle domande sui sintomi e sulla sua anamnesi medica. Esegue quindi un esame obiettivo. In base ai risultati dell’esame obiettivo e dell’anamnesi, i medici sono solitamente in grado di individuare la causa della DE e di suggerire eventuali esami aggiuntivi (vedere la tabella Cause e caratteristiche comuni della disfunzione erettile).

I medici chiedono informazioni su

Consumo di farmaci/droghe e alcol

Abitudine al fumo

Anamnesi di diabete

Ipertensione arteriosa

Aterosclerosi

Interventi chirurgici passati (ad esempio, per l’ingrossamento della prostata, per il tumore della prostata o rettale o per i disturbi dei vasi sanguigni)

Lesioni (ad esempio, un osso pelvico fratturato o una lesione alla schiena)

Sintomi di disturbi dei vasi sanguigni (ad esempio, dolore ai polpacci durante la marcia, o sensazione di freddo, intorpidimento o colore blu nei piedi)

Sintomi di disturbi dei nervi (ad esempio, intorpidimento, formicolio, debolezza, incontinenza o cadute)

Sintomi di disturbi ormonali (ad esempio, perdita del desiderio sessuale, aumento di volume delle mammelle, diminuzione del volume dei testicoli, perdita della peluria corporea, tremore, cambiamenti nel peso o nell’appetito, o difficoltà a tollerare il caldo o il freddo)

Sintomi di disturbi psicologici, soprattutto la depressione

Soddisfazione con le relazioni sessuali

Disfunzione sessuale (ad esempio secchezza vaginale o depressione) nella partner dell’uomo

Anche se i pazienti potrebbero provare una sensazione di imbarazzo nel parlare con i loro medici di questi argomenti, le informazioni fornite sono importanti per stabilire la causa della DE.

L’esame obiettivo si concentra sugli organi genitali e sulla prostata, ma i medici ricercano anche i segnali di disturbi ormonali, dei nervi e dei vasi sanguigni, e esaminano il retto.

A volte, la causa è chiara in base all’anamnesi. Ad esempio, la DE potrebbe verificarsi subito dopo l’intervento chirurgico alla prostata o l’iniziale assunzione di un nuovo farmaco. Un indizio importante è rappresentato dalla presenza di erezioni durante la notte o al momento del risveglio. Se le erezioni si verificano in questi periodi, la causa fisica è meno probabile perché le cause fisiche solitamente impediscono l’erezione a tutte le ore. Altri fattori che suggeriscono una causa psicologica sono lo sviluppo improvviso nei ragazzi giovani e sani, la presenza dei sintomi soltanto in certe circostanze e la risoluzione della DE senza alcun trattamento. La claudicazione o il fatto di avere i piedi o le dita dei piedi freddi o bluastri potrebbe indicare un problema dei vasi sanguigni, come la malattia vascolare periferica o la malattia vascolare causata dal diabete.

Tabella Cause comuni e caratteristiche della disfunzione erettile Tabella