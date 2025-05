Effetti dell'invecchiamento sul sistema respiratorio

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Gli effetti dell’invecchiamento sull’apparato respiratorio sono simili a quelli che si osservano in altri organi: si verifica un graduale calo della funzionalità. I cambiamenti polmonari dovuti all’età comprendono:

(Vedere anche Panoramica sull’apparato respiratorio).

Nei soggetti sani, queste alterazioni correlate all’età causano raramente dei sintomi. Possono ridurre la capacità di svolgere un’intensa attività fisica, specialmente sforzi aerobici, come la corsa, il ciclismo e l’alpinismo. Tuttavia, se il declino dato dall’età interessa la funzionalità cardiaca, il quadro può assumere un’importanza maggiore.

Gli anziani presentano un rischio maggiore di sviluppare una polmonite a seguito di infezioni batteriche o virali. Per questo motivo, in questa popolazione i vaccini contro le infezioni respiratorie, come l’influenza e la polmonite pneumococcica, sono particolarmente importanti.

Occorre ricordare che i cambiamenti polmonari dovuti all’età si aggiungono agli effetti di possibili patologie cardiache o polmonari, soprattutto quelle causate dagli effetti deleteri del fumo.