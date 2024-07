Altri sintomi oculari

I soggetti con daltonismo (discromatopsia) non sono in grado di percepire alcuni colori o li percepiscono con un’intensità diversa dalle persone che hanno una normale visione dei colori. Per esempio, nella forma più comune di daltonismo (daltonismo del rosso-verde), il soggetto presenta una ridotta percezione del colore rosso, del colore verde o di entrambi. Al semaforo, i soggetti con daltonismo del rosso-verde possono essere guidati da elementi diversi dal colore delle luci.

Spesso, le alterazioni sono modeste e molti soggetti non sono consapevoli di essere affetti da daltonismo.

Il daltonismo di solito è presente dalla nascita ed è quasi sempre dovuto a un gene recessivo legato al cromosoma X, vale a dire che quasi tutti i soggetti affetti sono di sesso maschile. Le donne, che generalmente non ne sono affette, possono trasmettere il gene per il daltonismo ai figli.

Molti casi di daltonismo sono dovuti a un deficit o a un’anomalia di un determinato tipo di cellula retinica sensibile alla luce (fotorecettore). Il daltonismo del rosso-verde, la forma più comune, ne è un esempio. Il daltonismo del blu-giallo, tuttavia, può essere causato da una malattia del nervo ottico, di solito una malattia acquisita piuttosto che ereditaria. Il daltonismo talvolta è dovuto a un problema di interpretazione dei colori da parte del cervello (anziché un problema degli occhi).

Un soggetto deve essere testato per il daltonismo se un membro della famiglia ne è affetto. Alcuni soggetti possono essere testati perché si accorgono di avere difficoltà a distinguere i colori. Altri possono non essere consapevoli del problema finché non sono sottoposti ad accertamenti per un impiego o per una patente (come quella per pilotare un aereo) che richiede la capacità di distinguere i colori.

Il daltonismo non può essere trattato.