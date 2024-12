Stimolo alla minzione

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Un’impellente necessità di urinare (urgenza), avvertita come tensione dolorosa continua (tenesmo), può essere causata da un’irritazione vescicale. La perdita involontaria di urina (incontinenza) può verificarsi se un soggetto non urina immediatamente. L’urgenza può essere causata da un’infezione della vescica. L’uso di caffeina e alcolici può contribuire all’urgenza, ma di per sé raramente causa l’aggravamento dell’urgenza. Raramente può essere causata da infiammazione della vescica (cistite interstiziale).

I medici di norma possono stabilire la causa dell’urgenza in base ai sintomi del soggetto, i risultati dell’esame obiettivo e l’analisi delle urine. Se si sospetta un’infezione, può essere necessario eseguire l’analisi delle urine e l’urinocoltura. Talvolta, in particolare se si sospetta cistite interstiziale, il medico inserisce una sonda flessibile a fibre ottiche nella vescica (cistoscopia) o esegue una biopsia della vescica.

Il medico tratta la causa dell’urgenza.

(Vedere anche Panoramica sui sintomi delle vie urinarie.)