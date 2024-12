Panoramica sulla funzione e disfunzione sessuale femminile

La terapia con estrogeni può essere utilizzata per trattare la disfunzione sessuale delle donne affette da sindrome genito-urinaria della menopausa. Se le donne presentano solo sintomi vaginali e urinari, i medici di solito prescrivono forme di estrogeni da inserire nella vagina sotto forma di crema (con un applicatore di plastica), compressa o anello. La crema a base di estrogeni può anche essere applicata esternamente, alla vulva. Questi trattamenti possono trattare efficacemente i sintomi che interessano la vagina (come la secchezza e l’assottigliamento della vagina, il bisogno impellente di urinare e le infezioni frequenti delle vie urinarie), ma non sono utili per gli sbalzi d’umore, le vampate di calore o i problemi del sonno.

Nelle donne in post-menopausa, il prasterone (una forma sintetica di deidroepiandrosterone [DHEA]), inserito come ovulo vaginale, può alleviare la secchezza vaginale e rendere meno dolorosi i rapporti sessuali.

L’ospemifene (un modulatore selettivo del recettore degli estrogeni) può essere utilizzato per trattare la sindrome genitourinaria della menopausa nelle donne che non possono usare la terapia ormonale vaginale.

Poiché gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI, un tipo di antidepressivo) possono contribuire a vari tipi di disfunzione sessuale, può essere utile sostituirli con un altro antidepressivo che compromette meno la risposta sessuale (per esempio bupropione, moclobemide, mirtazapina e duloxetina). Anche il bupropione con un SSRI può essere più efficace per la risposta sessuale rispetto al solo SSRI. Alcune evidenze suggeriscono che sidenafil (usato per trattare la disfunzione erettile) può aiutare le donne che non hanno più orgasmi dopo aver iniziato la terapia con SSRI ad averli nuovamente. Di solito il sildenafil non è generalmente raccomandato, perché le evidenze della sua efficacia nelle donne non sono chiare.

Per le donne in post-menopausa che assumono una dose piena di estrogeni e un progestinico che ha effetti su tutto l’organismo, l’aggiunta di testosterone (sotto forma di compressa o crema applicata sulla pelle) può aiutare con il disturbo dell’interesse sessuale/dell’eccitazione. Tuttavia, l’uso di testosterone a questo scopo è considerato sperimentale e le donne devono discuterne i rischi e i benefici con il proprio medico. Nelle donne che assumono testosterone i medici devono controllare regolarmente eventuali effetti collaterali come acne, eccessiva crescita di peli (irsutismo) e sviluppo di caratteristiche maschili (virilizzazione).