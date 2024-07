Flash oculari e corpi mobili

I flash oculari compaiono quando qualcosa oltre alla luce ambientale stimola la retina, la struttura sensibile alla luce che si trova sul fondo oculare. Questa stimolazione fa in modo che la retina invii un segnale al cervello. Il cervello può interpretare il segnale come un semplice flash luminoso improvviso che può avere l’aspetto di un lampo, di puntini o stelle (fotopsia). Le fotopsie possono comparire sfregandosi gli occhi.

Le mosche volanti sono visibili quando un oggetto nel bulbo oculare proietta un’ombra sulla retina, la struttura sensibile alla luce nella parte posteriore dell'occhio. Spesso viene interpretato come uno o più oggetti visibili che fluttuano nel campo visivo esterno. Può dare l’impressione di vedere uno sciame di mosche o moscerini, oppure una serie di macchie, per poi rendersi conto che in realtà non c’è nulla.

Struttura interna dell’occhio

La causa più comune dei flash oculari è

La contrazione della sostanza gelatinosa che riempie il bulbo oculare (corpo vitreo)

Nella prima età adulta è possibile notare occasionalmente dei filamenti fluttuanti all’interno del campo visivo di uno o entrambi gli occhi in relazione alla contrazione dell'umor vitreo. Questi tipi di corpi mobili (chiamati corpi mobili vitreali o idiopatici) indicano raramente qualcosa di dannoso. Tra i 50 e i 75 anni, tuttavia, l’umor vitreo continua a contrarsi tirandosi dietro la retina di tanto in tanto. È probabile che questi strattoni stimolano la retina, dando l’impressione di vedere flash luminosi. Con l’andare del tempo e il normale processo di invecchiamento, l’umor vitreo di solito si distacca completamente dalla retina (distacco vitreale).

Fra le cause meno comuni ma più serie figurano

Distacco della retina

Lacerazione della retina

Emorragia nell’umor vitreo

Infiammazione dell’umor vitreo

Talvolta, l’emicrania causa sintomi visivi. Questi sintomi possono essere bagliori bianchi a zig-zag che compaiono prima al centro del campo visivo e poi diffusi nell’intero campo visivo (non singoli oggetti come i corpi mobili). Di solito questo fenomeno si risolve in 20 minuti, scomparendo prima dal campo visivo periferico e poi dal campo visivo centrale. Il soggetto potrebbe non avere cefalea nel frattempo. Questi sintomi sono detti emicrania oculare o visiva. Il soggetto può anche avere sintomi simili o perdita parziale della vista in un occhio per circa 10-60 minuti, spesso prima dell’insorgenza di una cefalea emicranica (detta aura da emicrania). In questi casi, i sintomi sono causati da un fenomeno nel cervello, anziché nella retina.

I lampi luminosi possono dipendere anche da traumi della parte posteriore del cranio (“vedere le stelle”), probabilmente a causa della stimolazione della parte del cervello deputata all’interpretazione dell’informazione visiva.

I tumori (ad esempio, il linfoma) dell’occhio e la vitreite (infiammazione del corpo vitreo) sono cause rare di corpi mobili. I corpi estranei nell’occhio possono causare mosche volanti ma di solito causano altri sintomi più preoccupanti, come perdita della vista, dolore oculare o arrossamento oculare.