Panoramica sull’invecchiamento

Le persone spesso si chiedono se ciò che stanno vivendo mentre invecchiano sia normale o anormale. Sebbene gli individui invecchino in modo diverso, alcuni cambiamenti derivano da processi interni, vale a dire, dall’invecchiamento stesso. Pertanto, tali cambiamenti, sebbene indesiderati, sono considerati normali e sono talvolta chiamati “invecchiamento puro”. Essi si verificano in tutti coloro che vivono abbastanza a lungo e tale universalità fa parte della definizione di “invecchiamento puro”. I cambiamenti bisogna aspettarseli e sono generalmente inevitabili. Ad esempio, con l’avanzare dell’età, il cristallino dell’occhio si ispessisce, si irrigidisce e perde la capacità di mettere a fuoco gli oggetti vicini, come i materiali di lettura (un disturbo chiamato presbiopia). Questo cambiamento si verifica pressoché in tutti gli anziani. Pertanto, la presbiopia è considerata un “normale invecchiamento”. Altri termini utilizzati per descrivere questi cambiamenti sono “invecchiamento usuale” e “senescenza”.

Che cosa costituisca esattamente il normale invecchiamento non è sempre chiaro. I cambiamenti che si verificano con il normale invecchiamento espongono le persone a un rischio maggiore di sviluppare alcuni disturbi. Tuttavia, a volte, le persone adottano delle misure per compensare tali cambiamenti. Ad esempio, è più probabile per gli anziani perdere i denti. Tuttavia, consultare un dentista regolarmente, mangiare meno dolci e utilizzare spazzolino e filo interdentale regolarmente può ridurre le probabilità di perdere i denti. Pertanto, la perdita dei denti, sebbene sia comune con l’avanzare dell’età, è una parte evitabile dell’invecchiamento.

Inoltre, il declino funzionale che fa parte dell’invecchiamento a volte sembra simile al declino funzionale che fa parte di un disturbo. Ad esempio, con la tarda età, un lieve calo della funzione mentale è quasi universale ed è considerato un normale invecchiamento. Questo declino include una maggiore difficoltà ad apprendere nuove cose quali lingue, un minore intervallo dell’attenzione e una maggiore perdita di memoria. Al contrario, il calo che si verifica nella demenza è molto più grave. Ad esempio, durante il normale invecchiamento, le persone possono mettere fuori posto le cose o dimenticare i dettagli, ma coloro che sono affetti da demenza dimenticano interi eventi. Le persone affette da demenza hanno anche difficoltà a svolgere le normali attività quotidiane (come guidare, cucinare e gestire le finanze), oltre che a comprendere l’ambiente circostante, tra cui sapere in quale anno e dove si trovino. Pertanto, la demenza è considerata un disturbo, sebbene sia comune più avanti nella vita. Alcuni tipi di demenza, come la malattia di Alzheimer, differiscono dal normale invecchiamento anche in altri modi. Ad esempio, il tessuto cerebrale (ottenuto durante un esame autoptico) delle persone con certi tipi di demenza ha un aspetto diverso rispetto a quello degli anziani che non ne sono affetti. Pertanto, la distinzione tra normale invecchiamento e demenza è spesso chiara.

A volte, la distinzione tra declino funzionale che è parte dell’invecchiamento sembra simile al declino funzionale che è parte di un disturbo. Ad esempio, i livelli glicemici aumentano di più con l’invecchiamento dopo avere assunto carboidrati rispetto a quanto non accada nei giovani. Questo incremento è considerato parte del normale invecchiamento. Tuttavia, se l’incremento supera un certo livello verrà diagnosticato un disturbo: il diabete. In questo caso, la differenza è di un solo grado.