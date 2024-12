Effetti dell’invecchiamento sul sistema nervoso

La funzione cerebrale varia generalmente con il passaggio dall’infanzia, attraverso l’età adulta, alla vecchiaia. Durante l’infanzia, la capacità di pensare e ragionare aumenta costantemente, permettendo al bambino di acquisire abilità sempre più complesse.

Per la maggior parte dell’età adulta, la funzione cerebrale è relativamente stabile.

Trascorsa una certa età, che varia da persona a persona, si verifica un calo della funzione cerebrale. Il volume di alcune aree cerebrali diminuisce di fino all'1% all’anno in alcuni soggetti, ma senza alcuna perdita di funzione. Pertanto, la modificazioni della struttura cerebrale correlate all’età non sempre provocano una perdita di funzione cerebrale. Tuttavia, la diminuzione della funzione cerebrale osservata con l’invecchiamento può derivare da numerosi fattori tra cui cambiamenti nelle sostanze chimiche cerebrali (neurotrasmettitori), cambiamenti nelle cellule nervose stesse, accumulo nel tempo di sostanze tossiche nel cervello e modificazioni ereditarie. Aspetti diversi della funzione cerebrale possono essere colpiti in tempi diversi:

La memoria recente e la capacità di apprendere nuove nozioni tendono a essere compromesse relativamente presto.

Le capacità verbali, compresi uso di vocabolario e linguaggio, possono iniziare a declinare più tardi.

La capacità intellettiva, ovvero la capacità di elaborare informazioni (a prescindere dalla velocità), solitamente si mantiene integra in assenza di disturbi neurologici o vascolari concomitanti.

Il tempo di reazione e l’esecuzione di compiti possono risultare rallentati, in quanto il cervello elabora gli impulsi nervosi più lentamente.

Tuttavia, gli effetti dell’invecchiamento sulla funzione cerebrale possono essere difficili da distinguere dagli effetti di varie malattie comuni negli anziani. Queste malattie includono depressione, ictus, una ghiandola tiroidea ipoattiva (ipotiroidismo) e patologie cerebrali degenerative come la malattia di Alzheimer.

Con l’avanzare dell’età, il numero di cellule nervose cerebrali può diminuire, anche se in misura significativamente diversa da persona a persona, secondo lo stato di salute. Inoltre, alcuni tipi di memoria, come ad esempio la memoria temporanea (memoria a breve termine), sono più vulnerabili alla perdita. Tuttavia, il cervello dispone di alcune caratteristiche che aiutano a compensare queste perdite.

Ridondanza: il cervello possiede più cellule di quelle necessarie per funzionare normalmente. La ridondanza può contribuire a compensare la perdita delle cellule nervose che si verifica con l’avanzare dell’età e la malattia.

Formazione di nuove connessioni: il cervello compensa attivamente la diminuzione delle cellule nervose legata all’età, creando nuove connessioni fra le cellule nervose rimanenti.

Produzione di nuove cellule nervose: alcune aree del cervello possono produrre nuove cellule nervose, in particolare dopo una lesione cerebrale o un ictus. Queste aree sono l’ippocampo (coinvolto nella formazione e nel recupero dei ricordi) e i gangli basali (che coordinano e rendono fluidi i movimenti).

Coloro che hanno subito una lesione cerebrale o un ictus, possono così acquisire a volte nuove abilità, come avviene nella terapia occupazionale.

Le persone possono influenzare la rapidità con la quale la funzione cerebrale si degrada. Ad esempio, l’esercizio fisico sembra rallentare la perdita di cellule nervose nelle aree del cervello coinvolte nella memoria. Questi esercizi aiutano anche a conservare il buon funzionamento delle cellule nervose rimanenti. D’altra parte, il consumo di due o più bevande alcoliche al giorno può accelerare il declino della funzione cerebrale.

Con l’avanzare dell’età, in alcuni soggetti il flusso sanguigno al cervello non cambia o diminuisce solo leggermente. Tuttavia, in molti altri il flusso sanguigno diminuisce di un po’ meno dell’1% circa ogni anno. La riduzione del flusso sanguigno è maggiore nelle persone che soffrono di aterosclerosi delle arterie che vanno al cervello (malattia cerebrovascolare). Questa malattia si verifica con maggior probabilità negli individui che hanno fumato per lungo tempo o affetti da ipertensione arteriosa, che hanno un livello di colesterolo alto o livelli elevati di zucchero nel sangue (diabete mellito), non controllati da modifiche nello stile di vita o da farmaci. Queste persone possono perdere delle cellule cerebrali prematuramente, diminuendo la funzione mentale. Di conseguenza, aumenta il rischio di danni vascolari che portano a demenza vascolare a un’età relativamente precoce.