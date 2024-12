Effetti dell’invecchiamento sul sistema riproduttivo maschile

Gli uomini che assumono testosterone devono essere controllati a intervalli di alcuni mesi, per verificare alterazioni nella conta delle cellule ematiche e per il tumore prostatico. Tali test possono rivelare un tumore precocemente, il più delle volte in una fase in cui può essere guarito. Alcuni uomini affetti da tumore prostatico possono assumere un trattamento con testosterone, ma devono aumentare la frequenza dei controlli medici.