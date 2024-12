Vaccino contro il fuoco di Sant’Antonio

Il vaccino contro l’herpes zoster viene somministrato in due dosi, iniettate per via intramuscolare. Le dosi vengono somministrate a 2-6 mesi di distanza.

Il vaccino è raccomandato per le persone di età pari o superiore a 50 anni indipendentemente dal fatto che abbiano o meno avuto il fuoco di Sant’Antonio o che abbiano ricevuto il precedente vaccino vivo attenuato. Questo vaccino è consigliato anche per le persone di età pari o superiore a 19 anni il cui sistema immunitario è o sarà compromesso a causa di una malattia o di un trattamento per una malattia.

Alcune patologie possono influire sull’opportunità e sul momento della vaccinazione (vedere anche CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [Chi NON deve essere vaccinato con questi vaccini?]). In presenza di una malattia temporanea, i medici solitamente rimandano la somministrazione del vaccino fino alla sua risoluzione.